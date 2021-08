Нового сезону "Дивних див" шанувальники вже зачекалися, адже виробництво тривало досить довго у зв’язку з COVID-19. Однак, Netflix не дозволить нудьгувати і публікує вже 4 тизер до продовження одного із найпопулярніших серіалів.

Що показали в новому тизері

Порівнюючи із попередніми відео, у цьому – представлено низку кадрів, на яких зображено всіх улюблених персонажів. Глядачі можуть відчути вайб нових серій – буде моторошно, але дивовижно. У синопсисі серіалу шанувальники помітили ось такий підпис – uʍop ǝpᴉsdn ǝɥʇ uᴉ llɐ,ʎ ǝǝs – це перевернутий надпис see y'all in the upside down, що означає "Побачимося в перевернутому вигляді".

"Дивні дива" 2022: дивіться відео

Окрім кадрів із попередніх сезонів, у тизері підтвердили, що новий сезон вийде у 2022 році. Втім, це було відомо й раніше із твітеру, де Фінн Вулфард, який зіграв Майка в картині, говорить, прем’єра відбудеться не раніше 2022 року.

На початку травня на ютуб-сторіці серіалу вийшов ще один невеликий ролик, присвячений "Дивним дивам", у якому була показана Національна лабораторія Гокінса. У відео було сім екранів, на яких по черзі з'являються різні кадри. Головних героїв ми там не побачили – тільки деякі локації і предмети: кімнати лабораторії, зачинені двері, більярдна куля, шахівниця з розкиданими фігурами і краплями крові. Опис ролика значно привернув увагу, глядачі дізналися, що "З технічних причин Національна лабораторія Гокінса тимчасово буде зачинена".

"Дивні дива" 2022, Національна лабораторія Гокінса: дивіться відео

Акторський склад

У новому сезоні зіграють ті ж актори, що й у попередніх:

Боббі Браун;

Гейтен Матараццо;

Наталія Даєр;

Калеб Маклафлін.

Роберт Інглунд, найбільш відомий за роллю Фредді Крюгера в франшизі "Кошмар на вулиці В'язів" стане новим актором, який зіграє у четвертому сезоні "Дивних див".