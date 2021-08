Нового сезона "Очень странные дела" поклонники уже заждались, ведь производство продолжалось довольно долго в связи с COVID-19. Однако, Netflix не позволит скучать и публикует уже 4 тизер к продолжению одного из самых популярных сериалов.

К теме "Очень странные дела": комментарии продюсера Шона Леви о сериале и новых фото со съемок 4 сезона

Что показали в новом тизере

Сравнивая с предыдущими видео, в этом – представлен ряд кадров, на которых изображены все любимые персонажи. Зрители могут почувствовать вайб новых серий – будет жутко, но изумительно. В синопсисе сериала поклонники заметили вот такую подпись – uʍop ǝpᴉsdn ǝɥʇ uᴉ llɐ,ʎ ǝǝs – это перевернутая надпись see y'all in the upside down, что означает "увидимся в перевернутом виде".

"Очень странные дела" 2022: смотрите видео

Кроме кадров из предыдущих сезонов, в тизере подтвердили, что новый сезон выйдет в 2022 году. Впрочем, это было известно и ранее из твиттера, где Финн Вулфард, сыгравший Майка в картине, говорит, что премьера состоится не ранее 2022 года.

В начале мая на ютуб-странице сериала вышел еще один небольшой ролик, посвященный "Очень странные дела", в котором была показана Национальная лаборатория Хокинса. В видео было семь экранов, на которых поочередно появляются различные кадры. Главных героев мы там не увидели – только некоторые локации и предметы: комнаты лаборатории, закрытые двери, бильярдный шар, шахматная доска с разбросанными фигурами и каплями крови. Описание ролика очень привлекло внимание, зрители узнали, что "по техническим причинам Национальная лаборатория Хокинса временно будет закрыта".

"Очень странные дела" 2022, Национальная лаборатория Хокинса: смотрите видео

Актерский состав

В новом сезоне сыграют те же актеры, что и в предыдущих:

Бобби Браун;

Гейтен Матараццо;

Наталья Дайер;

Калеб Маклафлин.

Роберт Инглунд, наиболее известный по роли Фредди Крюгера в франшизе "Кошмар на улице Вязов" станет новым актером, который сыграет в четвертом сезоне "Очень странные дела".