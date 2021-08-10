Сюжет нового проекта

У девушки важные задания– разобраться с ужасной серией убийств и разгадать сверхъестественную тайну, в которую были замешаны ее родители 25 лет назад. Впрочем, ситуация будет затруднять учебу в академии.

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Известно, что планируют 8 серий сериала. Дата премьеры пока не сообщается. Производство сериала началось в 2020 году. Сегодня Netflix понемногу рассекречивает главных героев ленты.

Актеры и роли

Уэнздей Аддамс сыграет молодая актриса Дженна Ортега, звезда таких картин:

"Ты";

"Железный человек 3";

"Няня. Королева проклятых".

Луис Гузман превратится в Гомеса Аддамс, а Мортишу Аддамс сыграет Кэтрин Зета-Джонс, 51-летняя актриса.