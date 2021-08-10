У поклонников "Семейки Аддамс" хорошие новости – Netflix занимается новым проектом Тима Бертона – лентой "Уэнздей" (Wednesday). Картина расскажет историю о том, как взрослая девочка Уэнздей Аддамс поступает в академию Nevermore и пытается контролировать свои магические навыки. Эксцентричную Мортишу Аддамс сыграет Кэтрин Зета-Джонс. О других актерах читайте дальше.
У девушки важные задания– разобраться с ужасной серией убийств и разгадать сверхъестественную тайну, в которую были замешаны ее родители 25 лет назад. Впрочем, ситуация будет затруднять учебу в академии.