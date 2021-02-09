Голливудский актер Тимоти Шаламе заставил весь мир заговорить о себе. Парень появился в рекламном ролике к Супербоулу-2021, превратившись в сына Эдварда Руки-ножницы. На это уже отреагировал режиссер культовой ленты.

В комментарии калифорнийскому изданию Тим Бертон признался: пародия на фильм "Эдвард Руки-ножницы" вовсе не возмутила его. Наоборот – режиссер заверил, что рад из-за упоминания его работы в роликах Супербоула-2021, ведь эта лента остается на слуху даже через 30 лет после премьеры.

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Редко, когда работа, которой вы гордитесь, продолжает жить и развиваться в ногу со временем даже через 30 лет. Я рад видеть, что Эдгар справляется с новым миром! Я надеюсь, что и фанатам, и тем, кто впервые знакомится с Эдвардом Руки-ножницы, он понравится,

– прокомментировал Тим Бертон.

Не меньший восторг вызвал ролик и у пользователей сети. Киноманы отмечали в твиттере, что Тимоти Шаламе идеально сыграл бы сына Эдварда Руки-ножницы.

Почему Тимоти Шаламе сыграл сына Эдварда Руки-ножницы

Ежегодно в США проходят соревнования за звание чемпиона Национальной футбольной лиги – Супербоул. Матч смотрят едва ли не все американцы, ведь в перерыве между игрой можно увидеть эффектные выступления топовых артистов, эксклюзивные ролики будущих фильмов или особые рекламы. В 2021 году особую популярность набрала реклама автомобильного бренда Cadillac из-за упоминания культового фильма "Эдвард Руки-ножницы".

По сюжету ролика, сын знаменитого персонажа каждый день повреждает технику, общественный транспорт, или любые вещи, ведь вместо пальцев у него ножницы. Даже сыграть в бейсбол парень не может, поэтому и проводит большую часть времени дома, играя в видеоигры. Именно тогда мама Эдварда Руки-ножницы решает подарить ему автомобиль Cadillac Lyric, который имеет функцию автопилота.

Ролик получил бешеную популярность из-за реалистичности кадра. Тимоти Шаламе был настолько похож на Джонни Деппа в фильме "Эдвард Руки-ножницы", что сеть засыпали предложениями кинопроизводителям снять продолжение ленты. Кроме этого, немалый восторг вызвало и появление Вайноны Райдер в рекламе. В фильме актриса сыграла роль любимой девушки Эдварда Руки-ножницы.

Реклама с Тимоти Шаламе: смотрите трейлер