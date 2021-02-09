Голлівудський актор Тімоті Шаламе змусив весь світ заговорити про себе. Хлопець постав у рекламному ролику до Супербоула-2021, перевтілившись у сина Едварда Руки-ножиці. На це вже відреагував режисер культової стрічки.

У коментарі каліфорнійському виданню Тім Бертон зізнався: пародія на фільм "Едвард Руки-ножиці" зовсім не обурила його. Навпаки – режисер запевнив, що радий за згадку його роботи у роликах Супербоула-2021, адже ця стрічка залишається на слуху навіть за 30 років після прем'єри.

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Рідко, коли робота, якою ви пишаєтеся, продовжує жити і розвиватися в ногу з часом навіть через 30 років. Я радий бачити, що Едгар справляється з новим світом! Я сподіваюся, що і фанатам, і тим, хто вперше знайомиться з Едвардом Руки-ножиці, він сподобається,

– прокоментував Тім Бертон.

Не менший захват викликав ролик і в користувачів мережі. Кіномани наголошували у твіттері, що Тімоті Шаламе ідеально зіграв би сина Едварда Руки-ножиці.

Чому Тімоті Шаламе зіграв сина Едварда Руки-ножиці

Щороку в США проходять змагання за звання чемпіона Національної футбольної ліги – Супербоул. Матч переглядають чи не всі американці, адже у перерві між грою можна побачити ефектні виступи топових артистів, ексклюзивні ролики майбутніх фільмів чи особливі реклами. У 2021 році особливу популярність набрала реклама автомобільного бренду Cadillac через згадку культового фільму "Едвард Руки-ножиці".

За сюжетом ролика, син знаменитого персонажа кожного дня пошкоджує техніку, громадський транспорт, чи будь-які речі, адже замість пальців у нього ножиці. Навіть зіграти у бейсбол хлопець не може, тому й проводить більшість часу вдома, граючи відеоігри. Саме тоді мама Едварда Руків-ножиці вирішує подарувати йому автомобіль Cadillac Lyric, який має функцію автопілота.

Ролик отримав шалену популярність через реалістичність кадру. Тімоті Шаламе був настільки схожий на Джонні Деппа у стрічці "Едвард Руки-ножиці", що мережу засипали пропозиціями кіновиробникам зняти продовження стрічки. Окрім цього, чималий захват викликала і поява Вайнони Райдер у рекламі. У стрічці актриса зіграла роль коханої дівчини Едварда Руки-ножиці.

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