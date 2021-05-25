Ранее было известно, что Warner Bros. выбирает между Шаламе и Томом Холландом для роли молодого Вонки. В новом фильме Вонка представит несколько музыкальных номеров, которые требуют, чтобы Шаламе пел и танцевал после нескольких месяцев подготовки. Итак, мы ожидаем мюзикл.

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Режиссером фильма станет Пол Кинг, известный своей работой над фильмом "Приключения Паддингтона". Продюсером фильма о Вилли Вонке будет Дэвид Хейман, который также продюсировал фильмы о Гарри Поттере для Warners, кроме "Приключений Паддингтона".

Интересно. Netflix также разрабатывает несколько мультсериалов о Вилли Вонке с режиссером Тайка Вайтити, хотя подробности сюжета этих проектов остаются в секрете.

Напомним, что предыдущие воплощения эксцентричного кондитера ранее играли Джин Уайлдер (1971) и Джонни Депп (2005).

Чего ждать от сюжета будущего мюзикла о Вилли Вонке?

История о ранних годах персонажа Вилли Вонка будет вдохновлена ​​классическим детским романом Роальда Даля "Чарли и шоколадная фабрика". Режиссеры сосредоточатся на юношеских приключениях Вилли Вонки до открытия его всемирно известной шоколадной фабрики.