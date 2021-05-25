Раніше було відомо, що Warner Bros. вибирає між Шаламе та Томом Голландом для ролі молодого Вонки. У новому фільмі Вонка представить кілька музичних номерів, які вимагають, щоб Шаламе співав та танцював після кількох місяців підготовки. Отже, ми очікуємо на мюзикл.

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Режисером фільму стане Пол Кінг, відомий своєю роботою над фільмом "Пригоди Паддінгтона". Продюсером фільму про Віллі Вонку буде Девід Хейман, який також продюсував фільми про Гаррі Поттера для Warners, окрім "Пригод Паддінгтона".

Цікаво. Netflix також розробляє декілька мультсеріалів про Віллі Вонку з режисером Тайка Вайтіті, хоча подробиці сюжету цих проєктів залишаються в секреті.

Нагадаємо, що попередні втілення ексцентричного кондитера раніше грали Джин Вайлдер (1971) та Джонні Депп (2005).

Що чекати від сюжету майбутнього мюзиклу про Віллі Вонку?

Історія про ранні роки персонажа Віллі Вонки буде натхненна класичним дитячим романом Роальда Даля "Чарлі та шоколадна фабрика". Режисери зосередяться на юнацьких пригодах Віллі Вонки до часу відкриття його всесвітньо відомої шоколадної фабрики.