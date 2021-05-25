Тимоти Шаламе сыграет Вилли Вонку в новом фильме от режиссера "Приключения Паддингтона"

Звезда фильмов "Интерстеллар" и "Маленькие женщины" сыграет Вилли Вонку в новой картине от Warner Bros. Актер сыграет короля конфет, а точнее в истории, которая расскажет о ранних годах эксцентричного персонажа. Что известно о будущем музыкальном фильме – подробнее на Кино 24.
Ранее было известно, что Warner Bros. выбирает между Шаламе и Томом Холландом для роли молодого Вонки. В новом фильме Вонка представит несколько музыкальных номеров, которые требуют, чтобы Шаламе пел и танцевал после нескольких месяцев подготовки. Итак, мы ожидаем мюзикл.
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Режиссером фильма станет Пол Кинг, известный своей работой над фильмом "Приключения Паддингтона". Продюсером фильма о Вилли Вонке будет Дэвид Хейман, который также продюсировал фильмы о Гарри Поттере для Warners, кроме "Приключений Паддингтона".Интересно. Netflix также разрабатывает несколько мультсериалов о Вилли Вонке с режиссером Тайка Вайтити, хотя подробности сюжета этих проектов остаются в секрете.
Напомним, что предыдущие воплощения эксцентричного кондитера ранее играли Джин Уайлдер (1971) и Джонни Депп (2005).
Чего ждать от сюжета будущего мюзикла о Вилли Вонке?
История о ранних годах персонажа Вилли Вонка будет вдохновлена классическим детским романом Роальда Даля "Чарли и шоколадная фабрика". Режиссеры сосредоточатся на юношеских приключениях Вилли Вонки до открытия его всемирно известной шоколадной фабрики.
Что известно о будущих планах Тимоти Шала?Молодой актер медленно, но уверенно зашел на небосвод престижных имен Голливуда. Он успел в 2018 году получить номинацию на премию "Оскар" за лучшую мужскую роль и сняться в фильме Вуди Аллена "Дождливый день в Нью-Йорке". И вот уже в октябре 2021 года актера увидят в "Дюне" режиссера Дени Вильнева. Известно также, что Шаламе входит в актерский состав главных героев в будущем фильме "Французский вестник" Уэса Андерсона и в картине "Не смотри вверх" Адама Маккея. Актер также сыграет Боба Дилана в фильме Going Electric режиссера Джеймса Мангольда.