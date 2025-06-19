А сейчас на Netflix вышел свеженький тизер к сериалу, который уже заинтриговал зрителей. Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на трейлер.

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Вышел новый тизер ко 2 сезону сериала "Венздей"

В новом тизере показано, как портрет бывшего директора школы Ларисы Вимс снимают, а на стене появляется изображение нового руководителя.

Новый директор обещает вернуть академии былую славу и объявляет набор новой волны учеников-изгнанников. Он отмечает, что в прошлом году школа оказалась под атакой из-за действий его предшественницы, но он готов исправить ее ошибки.

Ее отвратительная одержимость всем "нормальным" обернулась катастрофой. Но я с радостью исправлю ее ошибки,

– пообещал новый директор.

"Венздей": смотрите онлайн новый тизер 2 сезона

Зрители уже с нетерпением ожидают премьеру 2 сезона "Венздей", который обещает еще больше эмоций, ужасов, адреналина.