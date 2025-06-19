А наразі на Netflix вийшов свіженький тизер до серіалу, який вже заінтригував глядачів. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на трейлер.

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Вийшов новий тизер до 2 сезону серіалу "Венздей"

У новому тизері показано, як портрет колишньої директорки школи Лариси Вімс знімають, а на стіні з'являється зображення нового керівника.

Новий директор обіцяє повернути академії колишню славу та оголошує набір нової хвилі учнів-вигнанців. Він зазначає, що минулого року школа опинилася під атакою через дії його попередниці, але він готовий виправити її помилки.

Її огидна одержимість усім "нормальним" обернулася катастрофою. Але я з радістю виправлю її помилки,

– пообіцяв новий директор.

"Венздей": дивіться онлайн новий тизер 2 сезону

Глядачі вже з нетерпінням очікують прем'єру 2 сезону "Венздей", який обіцяє ще більше емоцій, жахів, адреналіну.