Новый тизер 2 сезона культового сериала "Венздей" заинтриговал зрителей: что показали в видео
- На Netflix вышел новый тизер второго сезона сериала "Венздей", премьера которого запланирована на 6 августа и 3 сентября 2025 года.
- В тизере показана смена директора в школе и обещания нового руководителя вернуть академии былую славу, исправив ошибки предшественницы.
Уже совсем скоро на стриминговой платформе Netflix состоится премьера второго сезона сериала "Венздей". Выход первой части запланирован на 6 августа, второй – на 3 сентября 2025 года.
А сейчас на Netflix вышел свеженький тизер к сериалу, который уже заинтриговал зрителей. Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на трейлер.
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Вышел новый тизер ко 2 сезону сериала "Венздей"
В новом тизере показано, как портрет бывшего директора школы Ларисы Вимс снимают, а на стене появляется изображение нового руководителя.
Новый директор обещает вернуть академии былую славу и объявляет набор новой волны учеников-изгнанников. Он отмечает, что в прошлом году школа оказалась под атакой из-за действий его предшественницы, но он готов исправить ее ошибки.
Ее отвратительная одержимость всем "нормальным" обернулась катастрофой. Но я с радостью исправлю ее ошибки,
– пообещал новый директор.
"Венздей": смотрите онлайн новый тизер 2 сезона
Зрители уже с нетерпением ожидают премьеру 2 сезона "Венздей", который обещает еще больше эмоций, ужасов, адреналина.