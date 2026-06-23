"Только любовь" стал одним из первых масштабных украиноязычных телесериалов, завоевавших популярность среди зрителей. В материале "24 Канала" мы расскажем о сюжете, количестве эпизодов и актерском составе сериала.

Рекомендуем 3 старых украинских фильма, от которых мурашки по коже

Какой украинский сериал можно посмотреть летом?

"Только любовь" – украинский сериал, который даже спустя много лет продолжают с удовольствием пересматривать преданные поклонники. Этот телепроект идеально подойдет тем, кто любит длинные сюжетные истории, ведь он насчитывает 100 серий.

Сюжет разворачивается вокруг успешного архитектора Дениса, который теряет жену в автокатастрофе. После трагедии он в одиночку воспитывает девятилетнюю дочь Маричку. Девочка мечтает найти для отца новую жену, а для себя – заботливую мать.

"Только любовь": смотрите сериал онлайн

Впоследствии в их жизни появляется Альбина – изысканная женщина с непростым прошлым, которая стремится занять место хозяйки дома и завоевать расположение Дениса. Однако в это время мужчина знакомится с учительницей своей дочери Ольгой, между которыми постепенно зарождаются чувства.

Когда Альбина осознает, что оказывается на втором плане, она готова пойти на всё, чтобы вернуть внимание Дениса и занять место его покойной жены.

Кто сыграл роли в сериале "Только любовь"?

Сериал стал адаптацией одноименного румынского телепроекта.

В сериале снялись Александр Никитин, Магдалена Горская, Виктория Литвиненко, Алиса Лукшина, Владимир Миненко, Екатерина Кузнецова и многие другие. Среди исполнителей второстепенных ролей – Виталий Салий, Михаил Кукуюк, Лариса Руснак, Денис Гранчак и другие известные украинские актеры.

Съемки сериала проходили еще в 2009 году, поэтому многие актеры за это время заметно изменились. Именно поэтому просмотр таких фильмов сегодня становится еще интереснее, ведь это прекрасная возможность увидеть любимых артистов такими, какими они были 16 лет назад.