"Тільки кохання" став одним із перших масштабних україномовних телесеріалів, який здобув популярність серед глядачів. У матеріалі 24 Каналу розповімо про сюжет, кількість епізодів та акторський склад серіалу.

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Який український серіал можна подивитись влітку?

"Тільки кохання" – український серіал, який навіть через багато років продовжують із задоволенням передивлятися віддані шанувальники. Цей телепроєкт ідеально підійде тим, хто любить довгі сюжетні історії, адже налічує 100 серій.

Сюжет розгортається навколо успішного архітектора Дениса, який втрачає дружину в автокатастрофі. Після трагедії він самотужки виховує дев'ятирічну доньку Марічку. Дівчинка мріє знайти для батька нову дружину, а для себе – турботливу матір.

"Тільки кохання": дивіться серіал онлайн

Згодом у їхньому житті з'являється Альбіна – вишукана жінка з непростим минулим, яка прагне посісти місце господині дому та завоювати прихильність Дениса. Однак у цей час чоловік знайомиться з учителькою своєї доньки Ольгою, між якими поступово зароджуються почуття.

Коли Альбіна усвідомлює, що опиняється на другому плані, вона готова піти на все, аби повернути увагу Дениса та зайняти місце його покійної дружини.

Хто зіграв ролі у серіалі "Тільки кохання"?

Серіал став адаптацією однойменного румунського телепроєкту.

У стрічці зіграли Олександр Нікітін, Магдалена Горська, Вікторія Литвиненко, Аліса Лукшина, Володимир Міненко, Катерина Кузнєцова та багато інших. Серед виконавців другорядних ролей – Віталій Салій, Михайло Кукуюк, Лариса Руснак, Денис Гранчак та інші відомі українські актори.

Зйомки серіалу відбувалися ще у 2009 році, тому багато акторів за цей час помітно змінилися. Саме тому перегляд таких стрічок сьогодні стає ще цікавішим, адже це чудова нагода побачити улюблених артистів такими, якими вони були 16 років тому.