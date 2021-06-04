Звезда "Гарри Поттера" Том Фелтон откровенно прокомментировал слухи о романе с Эммой Уотсон

Звезд фильмов о Гарри Поттере Эмму Уотсон и Тома Фелтона пользователи сети в 2019 году заподозрили в предполагаемом романе. И вот почти через два года актер, сыгравший антиперсонажа Драко Малфоя, откровенно рассказал о возможном романе с Гермионой.

В 2019 году актер Том Фелтон опубликовал в инстаграме чрезвычайно теплые фото с актрисой, они оба были одеты в пижамы и выполняли песни под гитару. Поклонники сразу заподозрили, что между ними есть любовные отношения. Но опровергнет ли эту информацию Том – читайте далее в материале.

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Хорошая ученица,

– так подписал снимок актер.

Позже подписчики порадовались еще одному общему фото. Реакция поклонников была очевидной:

"Драмиона (Драко + Гермиона) навсегда";

"В моем воображении вы навсегда вместе";

"15 лет ждала этого!", "Лучшая пара".

Все бы ничего, но в ноябре 2019 года Эмма Уотсон рассказала американскому Entertainment Tonight, что была влюблена в Тома Фелтона во время съемок "Гарри Поттера", впрочем, актер не отвечал ей взаимностью.

В течение первых двух фильмов я была без ума от Тома Фелтона. Он был моей первой любовью,

– рассказывала актриса.

Том Фелтон прокомментировал слухи о романе с Эммой Уотсон

В интервью Entertainment Tonight актер отметил, что считает Эмму Уотсон "фантастической".

Ну, что-то между нами есть, если это имеет какой-то смысл. Мы были очень близки в течение длительного времени. Я ее обожаю. Я думаю, что она фантастическая. Надеюсь, она ответит на комплимент,

– отметил Том Фелтон.

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Однако, несмотря на значительное увлечение актрисой Эммой, актер заявил, что романтических отношений между ними нет. "Что касается романтической стороны, то я думаю, что так вероятнее можно сказать о Слизерине и Гриффиндоре, чем о Томе и Эмме", – отметил Том.

Я очень уважаю ее. Я хорошего мнения о ней. Мне кажется, она фантастически влияет на этот мир,

– рассказал актер.

Также актер рассказал в интервью, что поддерживает дружеские отношения со многими коллегами из фильма о Гарри Поттере.