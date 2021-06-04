У 2019 році актор Том Фелтон опублікував в інстаграмі надзвичайно теплі фото з актрисою Еммою Вотсон, де вони обидвоє були одягнені в піжами і виконували пісень під гітару. Шанувальники одразу запідозрили, що між ними є любовні стосунки. Та чи спростує цю інформацію Том – читайте далі в матеріалі.

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Хороша учениця,

– так підписав знімок актор.

Пізніше підписники потішилися ще одному спільному фото. Реакція шанувальників була очевидною:

"Драміона (Драко+Герміона) назавжди";

"В моїй уяві ви назавжди разом";

"15 років чекала цього!", "Краща пара".

Все б нічого, та у листопаді 2019 року Емма Вотсон розказала американському виданню Entertainment Tonight, що була закохана в Тома Фелтона під час зйомок "Гаррі Поттера", втім актор не відповідав їй взаємністю.

Протягом перших двох фільмів я була без тями від Тома Фелтона. Він був моїм першим коханням,

– розповідала актриса.

Том Фелтон прокоментував чутки про роман з Еммою Вотсон

В інтерв’ю Entertainment Tonight актор зазначив, що вважає Емму Вотсон "фантастичною".

Ну, щось між нами є, якщо це має якийсь сенс. Ми були дуже близькі протягом тривалого часу. Я її обожнюю. Я думаю, що вона фантастична. Сподіваюся, вона відповість на комплімент,

– зазначив Том Фелтон.

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Однак, попри значне захоплення акторкою Еммою, актор заявив, що романтичних стосунків між ними немає. "Що стосується романтичної сторони, то я думаю, що так швидше можна сказати про Слизерин та Ґрифіндор, ніж про Тома та Емму", – зазначив Том.

Я дуже поважаю її. Я хорошої думки про неї. Мені здається, вона фантастично впливає на цей світ,

– розповів актор.

Також актор розповів в інтерв’ю, що підтримує дружні стосунки з багатьма колегами з фільму про Гаррі Поттера.