Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание CNN. В материале узнаете подробности о выдающейся награде актера.

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Том Круз награжден высшей наградой ВМС США: подробности

Церемония вручения награды состоялась в Лондоне, где актер Том Круз получил престижную награду от министра Военно-морских сил США Карлоса Дель Торо. Награда была присуждена за его "выдающийся вклад в развитие ВМС и Корпуса морской пехоты", а также за его усилия по повышению осведомленности общественности о службе через кинематограф.

Министр Карлос Дель Торо подчеркнул важность работы Тома Круза для военных сил, отметив, что его фильмы "вдохновили поколения служить в ВМС и Корпусе морской пехоты". Усилия актера в киноиндустрии, по словам министра, значительно повысили осведомленность общественности и благодарность за высококвалифицированных военных, которые ежедневно выполняют свой долг, одевая военную форму.

Одним из самых знаковых проектов в карьере Круза, что принесло ему признание в этом контексте, стал культовый фильм "Лучший стрелок" (1986), где он сыграл главную роль. Этот фильм стал одним из самых влиятельных в истории кинематографа, поскольку значительно популяризировал профессию военного летчика и вызвал значительный всплеск набора в ряды ВМС США.

"Лучший стрелок": смотрите онлайн трейлер фильма

Продолжение фильма, "Лучший стрелок: Маверик" (2022), стало мировым хитом и собрало более 1 миллиарда долларов в мировом прокате, что еще раз подтвердило влияние этого франшизу.

Сам Том Круз поблагодарил всех, кто приобщился к созданию этих фильмов. Он выразил свою благодарность съемочной группе и актерам, с которыми работал на протяжении всех съемок

Я счастлив, что смог быть источником вдохновения для многих моряков, которые служат сегодня или служили в прошлом. Усилия были не только мои, но и актерами и съемочной группой, с которыми я работаю на всех наших съемочных площадках. Именно они действительно оживляют работу,

– сказал он во время церемонии.

По словам представителей ВМС, фильм стал мощным инструментом для повышения осведомленности о важности службы во флоте, а также для формирования уважения к военным профессиям среди новой аудитории.