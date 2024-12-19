Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на видання CNN. У матеріалі дізнаєтесь подробиці про визначну нагороду актора.

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Том Круз нагороджений найвищою нагородою ВМС США: подробиці

Церемонія вручення нагороди відбулася у Лондоні, де актор Том Круз отримав престижну відзнаку від міністра Військово-морських сил США Карлоса Дель Торо. Нагорода була присуджена за його "видатний вклад у розвиток ВМС і Корпусу морської піхоти", а також за його зусилля з підвищення обізнаності громадськості про службу через кінематограф.

Міністр Карлос Дель Торо підкреслив важливість роботи Тома Круза для військових сил, зазначивши, що його фільми "надихнули покоління служити у ВМС і Корпусі морської піхоти". Зусилля актора в кіноіндустрії, за словами міністра, значно підвищили обізнаність громадськості та вдячність за висококваліфікованих військових, які щодня виконують свій обов'язок, одягаючи військову форму.

Одним із найбільш знакових проєктів у кар'єрі Круза, що принесло йому визнання в цьому контексті, став культовий фільм "Найкращий стрілець" (1986), де він зіграв головну роль. Цей фільм став одним із найвпливовіших в історії кінематографа, оскільки значно популяризував професію військового льотчика та спричинив значний сплеск набору до лав ВМС США.

"Найкращий стрілець": дивіться онлайн трейлер фільму

Продовження фільму, "Найкращий стрілець: Маверік" (2022), стало світовим хітом і зібрало понад 1 мільярд доларів у світовому прокаті, що ще раз підтвердило вплив цього франшизу.

Сам Том Круз подякував усім, хто долучився до створення цих фільмів. Він висловив свою вдячність знімальній групі та акторам, з якими працював протягом усіх зйомок

Я щасливий, що зміг бути джерелом натхнення для багатьох моряків, які служать сьогодні або служили в минулому. Зусилля були не тільки мої, але й акторами та знімальною групою, з якими я працюю на всіх наших знімальних майданчиках. Саме вони справді оживляють роботу,

– сказав він під час церемонії.

За словами представників ВМС, фільм став потужним інструментом для підвищення обізнаності про важливість служби у флоті, а також для формування поваги до військових професій серед нової аудиторії.