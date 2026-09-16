64-летний актер стал героем нового номера GQ и на одной из фотографий позировал с расстегнутой рубашкой. Фотосессию снял известный фотограф Марио Сорренти. Причем возвращение получилось символичным: Круз не появлялся на обложке GQ около 20 лет.



Том Круз в новой фотосессии / Фото GQ



Для съемки актеру подобрали довольно простые образы – винтажные рубашки, джинсы Levi's и Wrangler, пиджаки и ковбойскую шляпу. Но наибольшее внимание привлек кадр с расстегнутой черной рубашкой, где Круз позирует с обнаженным торсом.

Сам актер в большом интервью снова много говорил именно о работе. По словам Круза, кино для него – не просто профессия, а часть его самого.

Почему Круз вернулся к большим интервью

Поводом стала новая картина "Диггер" Алехандро Гонсалеса Иньярриту. Круз играет нефтяного магната, действия которого могут поставить под угрозу весь мир. Для актера это еще и редкое возвращение к оригинальному кино за пределами больших экшн-франшиз.



Том Круз в новой фотосессии / Фото GQ



Сам Круз назвал этого персонажа самым сложным в своей карьере и заявил, что роль стала своеобразным итогом всех навыков, которые он накапливал десятилетиями.

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Напомним, фильм "Диггер" выйдет в прокат уже в начале октября. Там Тома Круза вы точно не узнаете из-за грима.