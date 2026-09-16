64-річний актор став героєм нового номера GQ і в одній із фотографій позував із розстебнутою сорочкою. Фотосесію зняв відомий фотограф Маріо Сорренті. Причому повернення вийшло символічним: Круз не з'являвся на обкладинці GQ близько 20 років.



Том Круз у новій фотосесії / Фото GQ



Для зйомки акторові підібрали доволі прості образи – вінтажні сорочки, джинси Levi's і Wrangler, піджаки та ковбойський капелюх. Але найбільше уваги отримав кадр із відкритою чорною сорочкою, де Круз позує з оголеним торсом.

Сам актор у великому інтерв'ю знову багато говорив саме про роботу. За словами Круза, кіно для нього – не просто професія, а частина його самого.

Навіщо Круз повернувся до великих інтерв'ю

Приводом стала нова стрічка "Діггер" Алехандро Гонсалеса Іньярріту. Круз грає нафтового магната, дії якого можуть поставити під загрозу весь світ. Для актора це ще й рідкісне повернення до оригінального кіно поза великими екшн-франшизами.



Том Круз у новій фотосесії / Фото GQ



Сам Круз назвав персонажа найскладнішим у своїй кар'єрі та заявив, що роль стала своєрідним підсумком усіх навичок, які він накопичував десятиліттями.

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Нагадаємо, фільм "Діггер" вийде в прокат вже на початку жовтня. Там Тома Круза ви точно не впізнаєте через грим.