"Этого мужчину не остановить": сколько еще Том Круз будет снимать фильмы "Миссия невозможна"

10 июля 2023, 12:47
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Источник:

Buzzfeed

Пока кинотеатры готовятся к показу "Миссии невыполнимой 7", Том Круз рассказал, как долго он будет снимать фильмы с франшизы. И при чем здесь Гаррисон Форд – читайте ниже.

Следуя вечному Гаррисону Форду и его недавнему возвращению к "Индиане Джонса и реликвии судьбы", Том надеется разделить подобное будущее.

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Сколько еще выйдет фильмов по франшизе "Миссия невыполнима"

3 июля Том Круз отметил 61 год. Впрочем, возраст для нашего любимого кинопилота Меверика – это не что иное, как цифра. Его день рождения пришелся на премьеру ленты "Миссия невозможна: Расплата. Часть первая", где он сказал The Sydney Morning Herald, что хочет, чтобы франшиза продолжалась, пока ему не исполнится по крайней мере столько же лет, сколько Гаррисону.

Гаррисон Форд – легенда! У меня есть 20 лет, чтобы догнать его. Я буду продолжать снимать фильмы "Миссия невыполнима" до тех пор, пока не достигну его возраста,
говорил Том.

Верьте или нет, но Гаррисону Форду 13 июля исполнится 81 год.

Том также поделился своим пристрастием к кино и важностью создания приключенческих блокбастеров, таких как Миссия невыполнима 7: "Я вырос, смотря фильмы на большом экране. Вот как я их делаю, и мне нравится этот опыт – это увлекательно и важно для сообщества и индустрии. Я все еще хожу в кино.

В июне Том сказал Entertainment Tonight, что он не уверен, когда перестанет играть безудержного агента МВФ Итана Ганта: "Вы знаете, я не могу вам сейчас сказать. Я хочу насладиться этим моментом прямо сейчас. Это большой приключенческий боевик для всех, и я с нетерпением жду его пересмотра".

Любопытно. Оригинальная лента Paramount Pictures "Миссия невозможна", вышедшая в 1996 году, собрала более 3,5 миллиарда долларов. Хотя "Миссия невозможна 3" в 2006 году получила лишь 398 миллионов долларов прибыли, поэтому Крузу удалось успешно возродить франшизу, сделав ее одной из известнейших серий развлекательных блокбастеров.

Том Круз / Фото с инстаграма актера

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Что известно о "Миссия невозможна 7"

Главным антагонистом в этой части будет Эсай Моралес, к которому присоединятся Ши Вигман и Пом Клементьев. Несмотря на умение в рукопашном бою, Итану столкнется с большим вызовом, пытаясь уйти от рук врагов и спасти мир.

В свои роли вернулись актеры из предыдущих фильмов: Винг Реймс, Саймон Пегг, Ребекка Фергюсон, Генри Черни, Ванесса Кирби и Фредерик Шмидт. Среди новичков – Гейли Этвелл ("Первый Мститель", "Агент Картер"), Пом Клементьев ("Сторожевые Галактики 2", "Мстители: Война бесконечности"), Кэри Элвес, Роб Делани, Индира Варма, Ши Вигем, Марк Гетисс, Эсай Моралес и Чарльз Парнелл.

Премьера фильма в кино с 13 июля 2023 года.

"Миссия невозможна: Расплата. Часть первая": смотрите трейлер

 

Автор: Наталія Гулій