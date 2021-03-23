С приходом весны все больше хочется каких-то перемен. И если сейчас их осуществить в реальной жизни не удается, предлагаем посмотреть фильмы о людях, чьи истории точно будут вдохновлять вас.

На самом деле для того, чтобы изменить свои будни, не нужно много, ведь счастье часто скрывается за мелкими событиями. И фильмы с нашей весенней подборки – тому яркое доказательство. Поэтому выберите ленту для просмотра вечером, которая не только подарит яркую и захватывающую картинку, но и будет мотивировать вас на изменения в жизни.

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"Величайший шоумен"

Год выхода – 2017

Рейтинг IMDb – 7,6

Фильм "Величайший шоумен" расскажет о фантастическом мечтателе, который не останавливается перед трудностями. Финеас Барнум с детства боролся за собственное будущее. Когда же компания, где он работал, обанкротилась, мужчине не остается ничего, как быстро и эффективно начать свой бизнес. На идеи не пришлось много ждать: во время игры с дочерьми Барнум понимает, что всем людям не хватает настоящего зрелищного шоу. И именно это он подарит всем зрителям.

Лента покажет не только взлеты, но и падения легендарного Финеаса Барнума, который прославился в США со своим цирком. Поэтому если вы ищете мотивирующий фильм, который можно посмотреть всей семьей – выберите "Величайший шоумен". Эта лента сумеет поразить и взрослых, и малышей.

"Величайший шоумен": смотрите трейлер

"По половому признаку"

Год выхода – 2018

Рейтинг IMDb – 7,1

Способен ли один человек изменить мир? А если речь идет о хрупкой женщине с сильным характером? Ответ на эти вопросы даст фильм "По половому признаку".

В центре событий фильма окажется история талантливой юристки Рут Бейдер Гинзбург. Юная адвокат понимала: менять гендерную несправедливость нужно не на улицах, а на законодательном уровне. Поэтому она начала мечтать о месте в Верховном суде США и уверенно начала идти к реализации замысла. Однако в мире юриспруденции, где, в то время, речь о равных правах мужчин и женщин ограничивались разговорами, добиться своего не так просто. Но и отступать Рут не имела никакого намерения.

Фильм основан на реальных событиях, которые произошли с Рут Бейдер Гинзбург. За годы своей работы она стала настоящим символом несокрушимости и борьбы против системы. И хотя Рут Бейдер Гинзбург умерла в 2020 году, ее история продолжает вдохновлять всех к переменам в стране.

"По половому признаку": смотрите трейлер

"Джой"

Год выхода – 2015

Рейтинг IMDb – 6,6

Биографическая драма "Джой" покажет не менее сильную женщину, которая будет бороться за собственное будущее. Американская домохозяйка Джой Мангано решила не засиживаться в декрете и посвятить свое время бизнесу, который мог помочь ей построить собственную империю на рынке.

А все началось с того, что Джой, убирая в собственном доме, придумала швабру, которая значительно облегчает ей работу по дому. С этого и начался ее путь, который имел как большие успехи, так и поражения. Однако главной чертой характера главной героини является целеустремленность, что бы не мешало ей на пути, Джой уверенно отстаивает свое дело.

Фильм на примере показывает: все в жизни возможно! Нужно только этого очень захотеть.

"Джой": смотрите трейлер

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"Тайная жизнь Уолтера Митти"

Год выхода – 2013

Рейтинг IMDb – 7,3

А вот Уолтер Митти – обычный офисный работник, отвечающий за пленки в журнале Life. Его работа давно не приносит удовольствия, а единственное, что держит мужчину на этой должности – это любовь к коллеге, с которой Уолтер даже не решается поговорить.

Но случай судьбы дает шанс главному герою все изменить. Впереди – выпуск особого номера журнала, а ключевой кадр от фотографа Шона О'Коннела исчез. Уолтер Митти должен сделать невозможное и достать эту фотографию в ближайшее время. Главный герой покидает офис и отправляется в увлекательное путешествие по следам Шона О'Коннела. И именно в это время он переосмысливает свои будни и почувствует, что наконец счастлив.

Хватит мечтать. Пора жить,

– говорят в трейлере авторы фильма, мотивируя к переменам.

"Тайная жизнь Уолтера Митти": смотрите трейлер

"Человек, который изменил все"

Год выхода – 2011

Рейтинг IMDb – 7,6

Любой успех невозможен без поражений. Но именно небольшие падения помогают людям понять, что стоит всегда идти вперед и не обращать внимания на небольшие трудности. Это ярко демонстрируют и главные герои фильма "Человек, который изменил все".

В центре этой ленты Билли Бин, который имеет целью сделать свою бейсбольную команду одной из лучших. И в этом ему поможет умник Питер Бранд, который руководствуется математическими расчетами. Такой тандем не все одобряют и ставят под сомнение, что Билли таки раскрутит команду к высшему уровню. Но на кону – судьба спортсменов, которые верят в Билли, поэтому он готов сделать невозможное.

"Человек, который изменил все": смотрите трейлер

Ешь, молись, люби

Год выхода – 2010

Рейтинг IMDb – 5,8

Казалось бы, у Лиз Гилберт было все, чего можно хотеть – замечательный муж, дом, работа. Но каждый вечер она просиживала в ванной со слезами, понимая, что не чувствует себя счастливой. После раздумий и колебаний Лиз решается изменить свою жизнь: она разводится и, рискуя всем, отправляется в путешествие для самопознания. В Италии главная героиня узнает вкус жизни, пробуя непревзойденные местные блюда, в Индии уделяет время для молитвы и размышлений, а уже на Бали случайно находит свою любовь.

Жизнь непредсказуема и может быть такой, как мы того захотим. Смотрите "Ешь, молись, люби" и убедитесь в этом.

"Ешь, молись, люби": смотрите трейлер

"Всегда говори "да"

Год выхода – 2008

Рейтинг IMDb – 6,8

Комедия "Всегда говори "да" расскажет об интроверте Карле Аллене, который на все вопросы привык отвечать отказом. Его жизнь не имеет особой радости, поэтому, по совету друга, главный герой идет на один семинар, который должен закончиться чувством потраченного времени. Однако слова лектора все же заставили задуматься Карла над изменением своих будней. Отныне на все мужчина отвечает согласием. Это обернется для него безумными приключениями, которые наконец возвращают ему жажду жизни.

Возможно, каждому стоит для эксперимента попробовать говорить "да". Непревзойденная комедия с Джимом Керри точно натолкнет и вас на эту мысль.

"Всегда говори "да": смотрите трейлер

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"Список последних желаний"

Год выхода – 2007

Рейтинг IMDb – 7,4

Мечтать и воплощать замыслы никогда не поздно, что и показали авторы комедии "Список последних желаний". По сюжету, обычный автомеханик Картер Чемберс оказывается в одной больничной палате с миллиардером Эдвардом Коулом. В обоих мужчин выявляют рак легких и откровенно говорят: им осталось жить около половины года. Тогда двое отчаянных решают, что нельзя последние месяцы жизни проводить в госпитале. Картер и Эдвард начинают развлечения и одной страной не ограничиваются. Прыжок с парашютом, полет над Северным полюсом, ужин во Франции, сафари в Танзании или гонки на мотоциклах по Великой китайской стене – главные герои могут все. Но стоит ли ждать последних месяцев жизни, чтобы почувствовать ее вкус?

"Список последних желаний": смотрите трейлер

"В погоне за счастьем"

Год выхода – 2006

Рейтинг IMDb – 8,0

Иногда изменить жизнь к лучшему дается достаточно сложно. Так произошло в биржевого маклера Криса Гарднера, который делал все для того, чтобы обеспечить свою семью. Но именно безденежье стало причиной развода и лишений с маленьким сыном на руках. И, казалось бы, когда выхода нет, а мужчине с ребенком приходится ночевать под открытым небом, Крис не опускает руки и проходит путь к успеху.

Фильм "В погоне за счастьем" снят по реальным событиями, что еще больше привлекает внимание зрителей. Крис Гарднер в свое время прошел брокерские курсы, имея в кармане всего несколько долларов. После этого он устроился на работу стажером и за годы упорного труда сам возглавил фирму с многомиллионным капиталом. Как человек, который не имел ничего, не сдался в сложные времена – смотрите в фильме.

"В погоне за счастьем": смотрите фрагмент фильма

"Под солнцем Тосканы"

Год выхода – 2003

Рейтинг IMDb – 6,8

Но если у вас романтическое настроение, предлагаем посмотреть фильм "Под солнцем Тосканы". Лента расскажет о писательнице Фрэнсис Мэйс, которая болезненно переживает развод. По совету друзей, она едет в путешествие в Италию, где во время экскурсии находит дом с открытки, которую приобрела. Не думая, Фрэнсис покупает имение, а с ним – немало проблем. Дом уже давно нуждается в ремонте, поэтому женщина начинает обустройство своей итальянской недвижимости. Наладить всю жизнь – не просто, но это так же как и с домом: кирпич за кирпичом ведут к своеобразному исцелению.

Лента "Под солнцем Тосканы" является по-настоящему весенней и покажет волшебную Италию глазами американки. Фрэнсис будет пытаться стать частью этой страны, изучая традиции и знакомясь с людьми. И романтических приключений ей тоже будет хватать, что особенно порадует зрителей.

"Под солнцем Тосканы": смотрите трейлер