"Топ Ган: Меверик" стал лучшим фильмом для взрослых на премии Movies for Grownups Awards

"Топ Ган: Мэверик" с Томом Крузом в главной роли продолжает получать положительные отзывы от зрителей и критиков. В этот раз фильм получил награду за лучший фильм года на церемонии премии "Кино для взрослых" (Movies for Grownups Awards) от журнала AARP.

Премия "Кино для взрослых" ежегодно отмечает проекты, которые находят отклик у взрослых зрителей. Награды вручают "фильмам-победителям, снятым взрослыми и для взрослых". Movies for Grownups Awards основали в 2002 году с целью поощрить Голливуд снимать больше фильмов о людях старше 50 лет.

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Лауреаты премии "Кино для взрослых"

На 21-й церемонии награждения лучшим фильмом назвали боевик "Топ Ган: Мэверик" Джозефа Косински, а актеры Джейми Ли Кертис, Мишель Ео и Брендан Фрейзер по версии жюри премии добились наибольших успехов в карьере.

Аланом Камминг, уже не впервые проводивший церемонию награждения, открыл вечер музыкальным номером в честь возвращения мероприятия после пандемии, пошутив: "Так приятно вернуться туда, где мы полагаемся: в модный зал в Беверли-Хиллз".

Звезда "Топ Ган: Мэверик" Глен Пауэлл вручил финальную награду вечера за лучший фильм продюсеру фильма Джерри Брукхаймеру.

Я безгранично благодарен миллионам поклонников всех возрастов, особенно взрослой аудитории, которые вышли из дома, чтобы посмотреть "Топ Ган: Мэверик",

– сказал продюсер, размышляя об успехе сиквела.

"В этом сила кино, – продолжил Брукхаймер. Оно объединяет людей из всех слоев общества, чтобы поделиться опытом, чтобы привнести немного колдовства в их жизнь". Он также отметил режиссера оригинального "Топ Гана" 1986 года Тони Скотта и назвал его "визуальным гением, чье воображение продолжает вдохновлять всех нас".

"Топ Ган: Мэверик​": смотрите трейлер фильма

Полный список победителей AARP Movies for Grownups Awards