Далее расскажем о нескольких сериалах, которые вы с легкостью посмотрите на одном дыхании. Эти ленты идеально подойдут для тех, кто не любит растягивать просмотр на несколько дней.
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"Белый лотос"
Рейтинг IMDb: 7.9
Год: 2021
Жанр: драма, комедия
Страна: США
В первом сезоне сериала рассказывается о неделе жизни очень разных гостей на роскошном гавайском курорте: богатую американскую семью, приехавшую на остров женщину, чтобы развеять прах матери, влюбленных, приехавших в медовый месяц.
Все эти истории связывает менеджер отеля, пренебрежительно относящегося к гостям, из-за чего попадает в опасное положение.
"Белый лотос": смотрите онлайн трейлер сериала
"Большая маленькая ложь"
Рейтинг IMDb: 8.4
Год: 2017
Жанр: детектив, драма
Страна: США
В центре сюжета этой психологической драмы трое матерей – Мадлен, Селеста и Джейн, живущих в пригороде на побережье океана. Их дети учатся в одной школе, где во время благотворительного бала происходит загадочное убийство. Именно это событие кардинально изменит жизнь женщин.
"Большая маленькая ложь": смотрите онлайн трейлер сериала
"Плохие сестры"
Рейтинг IMDb: 7.5
Год: 2022
Жанр: драма, комедия, триллер
Страна: США, Бельгия, Великобритания
Грейс – одна из пяти сестер Гарви, у которой умирает муж. Полиция не видит в его гибели ничего подозрительного, однако владелец маленькой страховой конторы Томас Клаффин вместе со сводным братом Мэттом пытается найти любую информацию, которая поможет снять с него страховые обязательства – компания находится на грани банкротства.
Проводя собственное расследование, Клаффин понимает, что каждая из сестер имела достаточно мотивов для убийства.
"Плохие сестры": смотрите онлайн трейлер сериала
"Чужеземка"
Рейтинг IMDb: 8.4
Год: 2014
Жанр: мелодрама, драма
Страна: США
Это адаптация серии фантастических романов Дианы Геблдон, рассказывающей о большой любви Клер Рендолл и Джейми Фрезера. После окончания Второй мировой войны Клэр вместе с любимым отправляется в Шотландию, где они планируют провести второй медовый месяц.
Однако во время поездки происходит несколько очень странное – после быстрого прикосновения к камню из древнего святилища Клер переносится в далекий 1743 год.
"Чужеземка": смотрите онлайн трейлер сериала