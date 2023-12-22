Далее расскажем о нескольких сериалах, которые вы с легкостью посмотрите на одном дыхании. Эти ленты идеально подойдут для тех, кто не любит растягивать просмотр на несколько дней.

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"Белый лотос"

Рейтинг IMDb: 7.9

Год: 2021

Жанр: драма, комедия

Страна: США

В первом сезоне сериала рассказывается о неделе жизни очень разных гостей на роскошном гавайском курорте: богатую американскую семью, приехавшую на остров женщину, чтобы развеять прах матери, влюбленных, приехавших в медовый месяц.

Все эти истории связывает менеджер отеля, пренебрежительно относящегося к гостям, из-за чего попадает в опасное положение.

"Белый лотос": смотрите онлайн трейлер сериала

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"Большая маленькая ложь"

Рейтинг IMDb: 8.4

Год: 2017

Жанр: детектив, драма

Страна: США

В центре сюжета этой психологической драмы трое матерей – Мадлен, Селеста и Джейн, живущих в пригороде на побережье океана. Их дети учатся в одной школе, где во время благотворительного бала происходит загадочное убийство. Именно это событие кардинально изменит жизнь женщин.

"Большая маленькая ложь": смотрите онлайн трейлер сериала

"Плохие сестры"

Рейтинг IMDb: 7.5

Год: 2022

Жанр: драма, комедия, триллер

Страна: США, Бельгия, Великобритания

Грейс – одна из пяти сестер Гарви, у которой умирает муж. Полиция не видит в его гибели ничего подозрительного, однако владелец маленькой страховой конторы Томас Клаффин вместе со сводным братом Мэттом пытается найти любую информацию, которая поможет снять с него страховые обязательства – компания находится на грани банкротства.

Проводя собственное расследование, Клаффин понимает, что каждая из сестер имела достаточно мотивов для убийства.

"Плохие сестры": смотрите онлайн трейлер сериала

"Чужеземка"

Рейтинг IMDb: 8.4

Год: 2014

Жанр: мелодрама, драма

Страна: США

Это адаптация серии фантастических романов Дианы Геблдон, рассказывающей о большой любви Клер Рендолл и Джейми Фрезера. После окончания Второй мировой войны Клэр вместе с любимым отправляется в Шотландию, где они планируют провести второй медовый месяц.

Однако во время поездки происходит несколько очень странное – после быстрого прикосновения к камню из древнего святилища Клер переносится в далекий 1743 год.

"Чужеземка": смотрите онлайн трейлер сериала