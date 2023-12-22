Далі розповімо про кілька серіалів, які ви з легкістю подивитеся на одному диханні. Ці стрічки ідеально підійдуть для тих, хто не любить розтягувати перегляд на кілька днів.

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"Білий лотос"

Рейтинг IMDb: 7.9

Рік: 2021

Жанр: драма, комедія

Країна: США

У першому сезоні серіалу розповідається про тиждень життя дуже різних гостей на розкішному гавайському курорті: заможну американську сім'ю, жінку, яка приїхала на острів, щоб розвіяти прах матері, закоханих, які приїхали у медовий місяць.

Всі ці історії пов'язує менеджер готелю, який зневажливо ставиться до гостей, через що потрапляє у небезпечне становище.

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"Велика маленька брехня"

Рейтинг IMDb: 8.4

Рік: 2017

Жанр: детектив, драма

Країна: США

У центрі сюжету цієї психологічної драми троє матерів – Мадлен, Селеста і Джейн, які живуть у передмісті на океанічному узбережжі. Їхні діти навчаються в одній школі, де під час благодійного балу відбувається загадкове вбивство. Саме ця подія кардинально змінить життя жінок.

"Велика маленька брехня": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Погані сестри"

Рейтинг IMDb: 7.5

Рік: 2022

Жанр: драма, комедія, трилер

Країна: США, Бельгія, Велика Британія

Грейс – одна з п'яти сестер Гарві, у якої помирає чоловік. Поліція не бачить у його загибелі нічого підозрілого, однак власник маленької страхової контори Томас Клаффін разом зі зведеним братом Меттом намагається знайти будь-яку інформацію, яка допоможе зняти з нього страхові зобов'язання – компанія перебуває на межі банкрутства.

Проводячи власне розслідування, Клаффін розуміє, що кожна з сестер мала достатньо мотивів для вбивства.

"Погані сестри": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Чужоземка"

Рейтинг IMDb: 8.4

Рік: 2014

Жанр: мелодрама, драма

Країна: США

Це адаптація серії фантастичних романів Діани Ґеблдон, яка розповідає про велике кохання Клер Рендолл і Джеймі Фрезера. Після закінчення Другої світової війни Клер разом з коханим відправляється до Шотландії, де вони планують провести другий медовий місяць.

Однак під час поїздки трапляється дещо дуже дивне – після швидкоплинного дотику до каменя з древнього святилища Клер переноситься у далекий 1743 рік.

"Чужоземка": дивіться онлайн трейлер серіалу