"Тор: Любовь и гром": трейлер фильма набрал рекордное количество просмотров за 24 часа

Два дня назад вышел первый трейлер к супергеройскому фильму "Тор: Любовь и гром". За первые 24 часа после выпуска на всех цифровых платформах его просмотрели более 209 миллионов пользователей.

Это поставило ролик на первое место среди трейлеров Marvel по количеству просмотров за день, уступая только "Мстителям: Война бесконечности" (230 миллионов) и "Мстителям: Финал" (289 миллионов). Со всем тем, первое место по-прежнему принадлежит "Человеку-пауку: Дому нет", который за первые 24 часа набрал потрясающие 355,5 миллиона просмотров.

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Каким вышел трейлер фильма "Тор: Любовь и гром"

Трейлер четвертого фильма о Торе "Тор: Любовь и гром", основанный на классической песне Sweet Child O'Mine группы Guns N' Roses, длится почти две минуты. Он начинается с того, что Тор (Крис Хемсворт) возвращается в удивительную форму после того, как Бог Грома набрал несколько фунтов во время пятилетнего скачка во времени в "Мстителях: Финал".

Яркий, стильный трейлер задает тон фильму в истинном образе Тайки Вайтити, снявшем популярный "Тор: Рагнарек" и вернувшийся в режиссерское кресло "Любовь и гром". В фильме также появятся Стражи Галактики (Звездный лорд, Мантис, Небула и Грут. Они должны сопровождать Тора в его путешествии) и Тесса Томпсон, которая снова сыграет свою любимую фанатами роль Валькирии.

Конечно, самым важным моментом в трейлере является финал, когда Джейн Фостер в исполнении Натали Портман предстает в образе Могучего Тора.

"Тор: Любовь и гром" должен выйти в кинотеатрах 8 июля 2022 года.

"Тор: Любовь и гром": смотрите трейлер