"Той день" Океана Эльзы в исполнении Златы Огневич: вышел новый саундтрек к фильму "Пульс"

Творческая команда фильма "Пульс" презентовала новую музыкальную тему к ленте – композицию"Тот день". Исполнительницей стала Злата Огневич, аранжировщиком – Евгений Филатов (The Maneken).

22 июля 2021 года начинаются кинотеатральные показы долгожданной спортивной драмы "Пульс". Саундрек "Тот день" вышел за несколько дней до старта кинотеатрального проката ленты. Этот саундтрек является кавером на одноименный хит группы "Океан Эльзы", написанный в конце 90-х их фронтменом Святославом Вакарчуком. Об этом сообщают дистрибьюторы ленты Киномания и FILM.UA Distribution.

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Как появилась композиция"тот день"?

Егор Олесов: "Накануне старта показов "Пульса" хотелось дополнительно напомнить зрителю о фильме. Именно поэтому и возникла идея записать и выпустить песню, которая бы пересекалась с идеями нашей вдохновляющей ленты. Я обратился к Святославу Вакарчуку, с которым неоднократно работали над музыкальными темами к фильмам. Мы вместе взялись просматривать репертуар группы "Океан Эльзы", и именно трек "Тот день" показался нам наиболее подходящим тому, о чем собственно и есть кинокартина "Пульс". Однако этот хит хотелось записать в другой аранжировке и с женским вокалом, ведь главная героиня фильма женщина. В реализации этого замысла нам помогли прекрасная певица Злата Огневич и прекрасно знакомый с фильмом композитор Евгений Филатов".

"Тот день" в исполнении Златы Огневич: смотрите клип

Как работали над песней?

Евгений Филатов: "Продюсер фильма Егор Олесов показал мне, что существует мировая практика промо художественных фильмов в виде вот таких монтажных клипов и нарезок из разных фрагментов ленты, а также переосмысление современного хита. Мне понравилась эта идея и я порекомендовал обратиться к Злате Огневич, как большому профессионалу и обладательнице сильного тембра. Мы договорились, что хотим получить мощную музыкальную конструкцию. Во время переосмысление песни "Океана Эльзы" я руководствовался тем, что добавил в композицию звуки пульсации, которые использовал в фильме и во время написания оригинального саундтрека. Они несколько объединяют всю историю. А смысл песни, на мой и на взгляд продюсера фильма, очень хорошо раскрывает суть ленты".

Впечатления Златы Огневич от саундтрека

Злата Огневич: "В детстве я мечтала попасть в кино. И когда мне предложили спеть саундтрек к украинскому фильму "Пульс", я невероятно обрадовалась. Для меня это большая честь работать с такой талантливой, креативной командой и конечно было приятно спеть песню группы "Океан Эльзы" – легендарной группы, который я обожаю с детства. Для меня глубокое значение имеет эта песня, и она сейчас приобрела для меня других, дополнительных смыслов в рамках кинофильма "Пульс".

Напомним, что первым официальным саундтреком художественного фильма "Пульс" стала композиция в исполнении популярной украинской рэпперши alyona alyona под названием GO!

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Сюжет спортивной драмы "Пульс"

Юная украинская легкоатлетка живет в маленьком городке и у нее большая мечта — попасть на Олимпийские игры. Ее спортивная карьера только начинается, и она демонстрирует хорошие результаты. Но вследствие ужасной автомобильной аварии девушка испытывает тяжелые травмы и почти теряет зрение. Кажется, что теперь Оксана не имеет шансов не только на желанные Олимпийские игры, но и на нормальную жизнь. Однако она не собирается сдаваться и стремится доказать: на пути к настоящей мечте не существует препятствий.

Актеры и роли

Наталья Бабенко (Оксана);

Станислав Боклан (тренер);

Виктория Левченко (Елена, сестра Оксаны);

Наталья Доля (мать);

Александр Кобзарь (отец);

Лилия Ребрик (тренер Ирина);

Ахтем Сеитаблаев (врач);

Роман Ясиновский (Дмитрий);

Максим Самчик (Макс);

Сергей Лузановский (Сергей);

Дарья Барихашвили (Анна) и другие.

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