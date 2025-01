Прекрасная актерская игра, захватывающий визуальный стиль и эмоциональная глубина сделали этот проект одним из самых обсуждаемых в мире сериалов. Наконец-то стало известно, когда состоится релиз второго сезона сериала.

Рекомендуем Работала в стране агрессора: где сейчас Анна Кузина, сыгравшая в российском сериале "Универ"

Когда премьера 2 сезона сериала "Последние из нас"

Релиз второго сезона сериала по мотивам игры The Last of Us ("Последние из нас") состоится в апреле 2025 года на популярном стриминговом сервисе Max. В новом сезоне будет охвачена часть событий из игры The Last of Us Part II, однако полную историю будут раскрывать в течение следующих сезонов. Когда именно в апреле выйдет первая серия пока не известно.

Как заявили авторы шоу, они не хотят спешить с развитием сюжета, поэтому, если это будет необходимо, они могут выпустить еще несколько сезонов для того, чтобы дать возможность детально и точно передать все нюансы и глубину оригинальной игры.

В первом трейлере второго сезона, продолжительностью чуть более одной минуты, были показаны все ключевые персонажи, которые появятся на экране. Особое внимание привлекает новый антагонист – Эбби, роль которой исполнила актриса Кейтлин Девер. Трейлер начинается со сцены, где Эбби идет по пустому коридору больницы во время сигнала будильника. Этот момент, изображенный в трейлере, является воспроизведением сцены из игры, которая хорошо известна поклонникам видеоигр серии.

Через пять лет после событий первого сезона Джоэл и Элли втянуты в конфликт друг с другом и миром, еще более опасным и непредсказуемым, чем тот, который они оставили,

– пишут в синопсисе.

"Последние из нас": смотрите трейлер 2 сезона

Продолжение шоу выйдет спустя более чем два года после первого сезона, который завершился в марте 2023. Первый сезон сериала получил признание как от критиков, так и от зрителей. Он привлек много внимания благодаря сильному сюжету, качественному исполнению и высокой актерской игре. Поэтому ожидайте продолжения ленты и окунитесь в продолжение уже любимой истории.