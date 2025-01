Прекрасна акторська гра, захопливий візуальний стиль і емоційна глибина зробили цей проєкт одним з найбільш обговорюваних у світі серіалів. Нарешті стало відомо, коли відбудеться реліз другого сезону серіалу.

Рекомендуємо Працювала в країні агресора: де зараз Ганна Кузіна, яка зіграла в російському серіалі "Універ"

Коли прем'єра 2 сезону серіалу "Останні з нас"

Реліз другого сезону серіалу за мотивами гри The Last of Us ("Останні з нас") відбудеться у квітні 2025 року на популярному стримінговому сервісі Max. У новому сезоні буде охоплена частина подій з гри The Last of Us Part II, проте повну історію розкриватимуть протягом наступних сезонів. Коли саме у квітні вийде перша серія наразі не відомо.

Як заявили автори шоу, вони не хочуть поспішати з розвитком сюжету, тому, якщо це буде необхідно, вони можуть випустити ще кілька сезонів для того, щоб дати змогу детально і точно передати всі нюанси та глибину оригінальної гри.

У першому трейлері другого сезону, тривалістю трохи більше однієї хвилини, були показані всі ключові персонажі, які з'являться на екрані. Особливу увагу привертає новий антагоніст – Еббі, роль якої виконала актриса Кейтлін Девер. Трейлер починається зі сцени, де Еббі йде порожнім коридором лікарні під час сигналу будильника. Цей момент, зображений у трейлері, є відтворенням сцени з гри, яка добре відома шанувальникам відеоігор серії.

Через п'ять років після подій першого сезону Джоел та Еллі втягнуті в конфлікт один з одним та світом, ще більш небезпечним і непередбачуваним, ніж той, який вони залишили,

– пишуть у синопсисі.

"Останні з нас": дивіться трейлер 2 сезону

Продовження шоу вийде через більше ніж два роки після першого сезону, який завершився в березні 2023. Перший сезон серіалу отримав визнання як від критиків, так і від глядачів. Він привернув багато уваги завдяки сильному сюжету, якісному виконанню та високій акторській грі. Тому очікуйте продовження стрічки та пориньте у продовження уже улюбленої історії.