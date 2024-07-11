А инициатором и исполнительным продюсером стала Мария Яремчук. Смотрите видео онлайн и читайте, что известно о ленте.

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О чем фильм "Яремчук: Несравненный мир красоты"

Через призму воспоминаний близких, личные дневники и эксклюзивные хроники, лента "Яремчук: Несравненный мир красоты" рассказывает о жизни и пути Назария Яремчука к международной славе. Фильм подробно воспроизводит этапы его творческого становления и успеха, отражая значимые моменты из его жизни.

"Яремчук: Несравненный мир красоты": смотрите онлайн трейлер фильма

Благодаря таким хитам, как "Червона рута", "Водограй", "Гай, зеленый гай", "Стожары" и многим другим, мы знаем и любим несравненный голос и харизму Назария Яремчука. Его безграничный талант, энтузиазм и труд сделали украинскую песню модной, влияя на развитие музыкальной культуры не только в Украине, но и за ее пределами. Лента обещает стать настоящим вдохновением для всех поклонников его творчества и новым поколением зрителей.

Фильм выйдет в прокате 8-го августа. Не пропустите и ищите вдохновение в кинотеатре своего города.