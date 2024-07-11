А ініціаторкою та виконавчою продюсеркою стала Марія Яремчук. Дивіться відео онлайн та читайте, що відомо про стрічку.

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Про що фільм "Яремчук: Незрівнянний світ краси"

Через призму спогадів близьких, особисті щоденники та ексклюзивні хроніки, стрічка "Яремчук: Незрівнянний світ краси" розповідає про життя та шлях Назарія Яремчука до міжнародної слави. Фільм детально відтворює етапи його творчого становлення та успіху, відображаючи значущі моменти з його життя.

"Яремчук: Незрівнянний світ краси": дивіться онлайн трейлер фільму

Завдяки таким хітам, як "Червона рута", "Водограй", "Гай, зелений гай", "Стожари" та багатьом іншим, ми знаємо і любимо незрівнянний голос і харизму Назарія Яремчука. Його безмежний талант, ентузіазм та праця зробили українську пісню модною, впливаючи на розвиток музичної культури не лише в Україні, але й за її межами. Стрічка обіцяє стати справжнім натхненням для всіх шанувальників його творчості та новим поколінням глядачів.

Фільм вийде у прокаті 8-го серпня. Не пропустіть та шукайте надхнення у кінотеатрі свого міста.