Как сообщает 24 Канал, события разворачиваются в Украине после окончания войны. Страна возвращается к мирной жизни, но вместе с салютами никуда не исчезают вопросы: где теперь твое место, кем работать, как строить отношения и что вообще делать с той жизнью, о которой так долго мечтал.



"За Перемогу!": смотреть трейлер

Васянович сочетает драму, иронию и абсурд, поэтому будущее в фильме выглядит одновременно знакомым и немного сюрреалистичным. Ведь, как оказывается, Перемога – это не волшебная кнопка "решить все", а скорее новый уровень игры, где правила еще никто не успел написать.

Особенности картине придает то, что режиссер и его многолетние коллеги сыграли самих себя. В фильме появятся Валентин Васянович, Владлен Одуденко, Сергей Степанский, Михаил Любарский и Владимир Яценко.

Фильм уже получил награды

Мировая премьера "За Перемогу!" состоялась на 50-м Международном кинофестивале в Торонто. Картина стала первым украинским фильмом, попавшим в конкурсную программу Platform TIFF, и сразу же взяла ее главную награду.

В Украине картина также не осталась без внимания. На 17-м Одесском международном кинофестивале она получила сразу три награды: за лучший украинский игровой полнометражный фильм, награду жюри FIPRESCI и специальную награду MEGOGO.

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"За Перемогу!" стала новой работой режиссера фильмов "Атлантида", "Уровень черного" и "Отражение".

Украинский прокат фильма "За Победу!" стартует 22 октября.

Кстати, сейчас проходят съемки новой украинской комедии "Хатник".