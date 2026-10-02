Як повідомляє 24 Канал, події розгортаються в Україні після завершення війни. Країна повертається до мирного життя, але разом із салютами нікуди не зникають питання: де тепер твоє місце, ким працювати, як будувати стосунки і що взагалі робити з життям, про яке так довго мріяв.



"За Перемогу!": дивитись трейлер

Васянович поєднує драму, іронію та абсурд, тому майбутнє у фільмі виглядає водночас знайомим і трохи сюрреалістичним. Бо, як виявляється, Перемога – це не чарівна кнопка "вирішити все", а радше новий рівень гри, де правила ще ніхто не встиг написати.

Особливості стрічці додає те, що режисер і його багаторічні колеги зіграли самих себе. У фільмі з’являться Валентин Васянович, Владлен Одуденко, Сергій Степанський, Михайло Любарський та Володимир Яценко.

Фільм уже зібрав нагороди

Світова прем’єра "За Перемогу!" відбулася на 50-му Міжнародному кінофестивалі в Торонто. Стрічка стала першим українським фільмом, який потрапив до конкурсної програми Platform TIFF, і одразу забрала її головну нагороду.

В Україні картина також не залишилася без уваги. На 17-му Одеському міжнародному кінофестивалі вона отримала одразу три відзнаки: за найкращий український ігровий повнометражний фільм, нагороду журі FIPRESCI та спеціальну відзнаку MEGOGO.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

"За Перемогу!" стала новою роботою режисера "Атлантиди", "Рівня чорного" та "Відблиску".

Український прокат фільму "За Перемогу!" стартує 22 жовтня.

До слова зараз проходять зйомки нової української комедії "Хатник".