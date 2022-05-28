"Треугольник печали" победил: 75-й Каннский кинофестиваль-2022 объявил лауреатов

Каннский кинофестиваль, ежегодно объединяющий любителей кино и популярных звезд во Франции, отгремел с 17 по 28 мая 2022 года. Жюри во главе с французским актером Венсаном Линдоном объявили долгожданный список победителей.

Стоит отметить, что в состав жюри Каннского кинофестиваля в 2022 году также были вовлечены следующие кинодеятели: актрисы Ребекка Холл, Дипика Падуконе, Нуми Рамас, Жамина Тринка, режиссеры Асгар Фархади, Ладж Ли, Джефф Николс и Йоаким Триер.

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Кто стал победителями Каннского кинофестиваля-2022

"Золотую пальмовую ветвь" за лучший фильм фестиваля получил фильм "Треугольник печали" (Triangle Of Sadness) режиссера Рубена Эстлунда.



"Треугольник печали" режиссера Рубена Эстлунда стал лауреатом Канн / Фото с инстаграммы фестиваля

Гран-при – "Звезды в полдень" (Stars At Noon) Клэр Дэни и "Близко" (Close) Лукас Донт

Лучшая мужская роль – Сон Кан Хо за фильм "Брокер" (Broker)

Лучшая женская роль – Зар Амир-Эбрахими за фильм "Священный паук" (Holy Spider)

Лучший режиссер – Пак Чхан Ук за фильм "Решение пойти" (Decision To Leave)

Приз 75-й годовщины – "Тори и Локита" (Tori Et Lokita) Жан-Пьер и Люк Дарденн

Лучший сценарий – Тарик Салех за фильм "Парень из рая" (Boy from Heaven)

Приз жюри – Иа (EO) Ежи Сколимовского и "Восемь гор" (Le Otto Montagne) Шарлотты Вандермерс и Феликса Ван Грунингена

Золотая камера (Награда за режиссерский дебют) – "Боевой пони" (War Pony) Райли Кио и Джина Гаммель

Специальное упоминание – "План 75" (PLAN 75) Хаякава Тие

Каннский кинофестиваль и Украина

Напомним, Каннский кинофестиваль публично поддержал Украину. Организаторы не приняли российскую делегацию и отказали в аккредитации российским журналистам. Однако, несмотря на призыв украинских кинодеятелей прекратить распространение российского продукта, организаторы допустили участие российского фильма "Жена Чайковского" в основном конкурсе.

Кроме этого, в этом году в Каннах отметили немало украинских фильмов:

"Слушая мир";

"Почему я жив";

"Степное";

"Ты – космос";

"Мариуполис 2";

"Славная революция".

А также в программе "Двухнедельник режиссеров" принял участие фильм "Памфир" Дмитрия Сухолиткого-Собчука и в основном конкурсе - "Видение бабочки" Максима Наконечного.

Кстати, творческая команда ленты "Видение бабочки" устроила перформанс на Каннском кинофестивале. Украинские кинематографисты во главе с режиссером Максимом Наконечным вышли на красную дорожку под звуки сирен. Участники акции закрыли свои лица постерами с изображением символа "чувствительный контент" и развернули постер с надписью: "Россияне убивают украинцев. Вы считаете оскорбительным и тревожным говорить об этом геноциде?".

Акция протеста украинцев на Каннском фестивале: видео онлайн

Также следует отметить, что в день открытия Канн выступил Владимир Зеленский. Президент обратился к миру из-за войны в Украине.