"Треугольник печали" победил: 75-й Каннский кинофестиваль-2022 объявил лауреатов
Каннский кинофестиваль, ежегодно объединяющий любителей кино и популярных звезд во Франции, отгремел с 17 по 28 мая 2022 года. Жюри во главе с французским актером Венсаном Линдоном объявили долгожданный список победителей.
Стоит отметить, что в состав жюри Каннского кинофестиваля в 2022 году также были вовлечены следующие кинодеятели: актрисы Ребекка Холл, Дипика Падуконе, Нуми Рамас, Жамина Тринка, режиссеры Асгар Фархади, Ладж Ли, Джефф Николс и Йоаким Триер.
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Кто стал победителями Каннского кинофестиваля-2022
"Золотую пальмовую ветвь" за лучший фильм фестиваля получил фильм "Треугольник печали" (Triangle Of Sadness) режиссера Рубена Эстлунда.
"Треугольник печали" режиссера Рубена Эстлунда стал лауреатом Канн / Фото с инстаграммы фестиваля
Гран-при – "Звезды в полдень" (Stars At Noon) Клэр Дэни и "Близко" (Close) Лукас Донт
Лучшая мужская роль – Сон Кан Хо за фильм "Брокер" (Broker)
Лучшая женская роль – Зар Амир-Эбрахими за фильм "Священный паук" (Holy Spider)
Лучший режиссер – Пак Чхан Ук за фильм "Решение пойти" (Decision To Leave)
Приз 75-й годовщины – "Тори и Локита" (Tori Et Lokita) Жан-Пьер и Люк Дарденн
Лучший сценарий – Тарик Салех за фильм "Парень из рая" (Boy from Heaven)
Приз жюри – Иа (EO) Ежи Сколимовского и "Восемь гор" (Le Otto Montagne) Шарлотты Вандермерс и Феликса Ван Грунингена
Золотая камера (Награда за режиссерский дебют) – "Боевой пони" (War Pony) Райли Кио и Джина Гаммель
Специальное упоминание – "План 75" (PLAN 75) Хаякава Тие
Каннский кинофестиваль и Украина
Напомним, Каннский кинофестиваль публично поддержал Украину. Организаторы не приняли российскую делегацию и отказали в аккредитации российским журналистам. Однако, несмотря на призыв украинских кинодеятелей прекратить распространение российского продукта, организаторы допустили участие российского фильма "Жена Чайковского" в основном конкурсе.
Кроме этого, в этом году в Каннах отметили немало украинских фильмов:
- "Слушая мир";
- "Почему я жив";
- "Степное";
- "Ты – космос";
- "Мариуполис 2";
- "Славная революция".
А также в программе "Двухнедельник режиссеров" принял участие фильм "Памфир" Дмитрия Сухолиткого-Собчука и в основном конкурсе - "Видение бабочки" Максима Наконечного.
Кстати, творческая команда ленты "Видение бабочки" устроила перформанс на Каннском кинофестивале. Украинские кинематографисты во главе с режиссером Максимом Наконечным вышли на красную дорожку под звуки сирен. Участники акции закрыли свои лица постерами с изображением символа "чувствительный контент" и развернули постер с надписью: "Россияне убивают украинцев. Вы считаете оскорбительным и тревожным говорить об этом геноциде?".
Акция протеста украинцев на Каннском фестивале: видео онлайн
Также следует отметить, что в день открытия Канн выступил Владимир Зеленский. Президент обратился к миру из-за войны в Украине.