Исчезновения, шантаж и преследование: 5 триллеров для напряженного киновечера

Здесь исчезают близкие, рушится мир, пациентом оказывается серийный убийца, а случайная кража машины заканчивается самым плачевным образом. То есть просто будни, если сценаристу захотелось добавить немного паники.

24 Канал подготовил подборку фильмов, в которых обычная ситуация очень быстро превращается в кошмар.

"Пропала без вести"

Год: 2023

Жанр: детектив, триллер, мистика, драма

IMDb: 7,1

"Пропала без вести": смотреть трейлер

Мать Джун исчезает во время отпуска в Колумбии вместе со своим новым бойфрендом. Поскольку полиция находится далеко, Джун берет расследование в свои руки – точнее, в руки Google, социальных сетей, камер наблюдения и всех цифровых инструментов, которые можно найти в интернете.

Постепенно девушка находит все больше подробностей о жизни матери и понимает неприятную вещь: возможно, она вовсе не так хорошо знала человека, с которым прожила много лет.

Что говорят критики: Rotten Tomatoes ставит 88% и отмечает быстрый темп и современный подход к жанру, хотя и признает, что некоторые повороты сюжета заставляют немного приостановить веру в реальность.

"Иллюзия безопасности"

Год: 2023

Жанр: драма, триллер, детектив

IMDb: 6,4

"Иллюзия безопасности": смотреть трейлер

Семейная поездка в роскошный арендованный дом должна была стать обычным отдыхом. Но однажды вечером приезжают двое незнакомцев и сообщают о масштабной кибератаке. Телефоны перестают работать, связь пропадает, а мир за окном постепенно начинает рушиться.

Джулия Робертс, Итан Хоук и Махершала Али играют людей, вынужденных сосуществовать, хотя доверять друг другу совсем не хочется.

Что говорят критики: Rotten Tomatoes выставляет 66% и называет фильм хорошо сыгранным апокалиптическим триллером, который постепенно затягивает зрителя, хотя и может показаться медленным. Metacritic ставит 68 баллов из 100: одни критики хвалили напряжение и атмосферу, другие считали сценарий слишком перегруженным и пассивным.

"Клиент"

Год: 2022

Жанр: криминал, драма, детектив, триллер

IMDb: 6,4

"Клиент": смотреть трейлер

Психотерапевт Сюзанна принимает последнего клиента за день и ожидает обычной консультации. Вместо этого перед ней оказывается серийный убийца Марк. Он ставит ей ультиматум: либо она его "вылечит", либо станет следующей жертвой.

Что говорят критики: Rotten Tomatoes особо отмечали актерскую игру Синье Эгхольм Олсен и Антона Хьеле.

"Под замком"

Год: 2025

Жанр: триллер, психологический хоррор

IMDb: 5,7

"Под замком": смотреть трейлер

Эдди – вор, который замечает дорогой внедорожник и решает, что сегодня ему наконец-то повезло. Он забирается внутрь – и очень быстро понимает, что автомобиль не просто заперся. Его владелец, Уильям, превратил машину в настоящую ловушку.

Теперь Эдди не может выбраться, а снаружи за ним наблюдает человек, решивший самостоятельно вершить правосудие.

Что говорят критики: Rotten Tomatoes выставляет 45% и отмечает эффектное противостояние двух актеров, хотя считает, что история не всегда понимает, куда ей двигаться. Metacritic еще строже – что 45/100: часть критиков хвалит напряжение и актеров, другие считают сюжет недостаточно проработанным.

"Незабываемые выходные"

Год: 2022

Жанр: психологический триллер, детектив, криминальная драма

IMDb: 5,7/10

"Незабываемые выходные": посмотреть трейлер

Бет отправляется в Хорватию на идеальные девичники вместе со своей лучшей подругой Кейт. Море, солнце, красивые рестораны – в общем, все то, почему люди и едут в отпуск. Правда, на следующее утро Кейт исчезает, а Бет вдруг оказывается в ситуации, где ей уже нужно не загорать, а доказывать свою невиновность.

Далее начинается классический триллер: поиски подруги, новые подозреваемые, ложь, тайны и все больше деталей, которые заставляют Бет сомневаться буквально во всех. И чем ближе она к правде, тем сильнее понимает, что совсем не знала людей, которые были рядом.

Что говорят критики: они встретили фильм без особого восторга. На Rotten Tomatoes всего 42% положительных рецензий: обозреватели признали картину достаточно легкой для вечернего просмотра, но упрекнули в предсказуемости и слабых сюжетных ходах.

А если сегодня вы готовы смотреть фильмы до утра, то у нас для вас есть подборка фильмов, которые длятся более 3 часов.