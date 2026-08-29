24 Канал зібрав добірку фільмів, де звичайна ситуація дуже швидко перетворюється на кошмар.

"Зникла безвісти"

Рік: 2023

Жанр: детектив, трилер, містика, драма

IMDb: 7,1

"Зникла безвісти": дивитись трейлер

Мати Джун зникає під час відпочинку в Колумбії разом зі своїм новим бойфрендом. Оскільки поліція далеко, Джун бере розслідування у власні руки – точніше, у руки Google, соцмереж, камер спостереження та всіх цифрових інструментів, які можна знайти в інтернеті.

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Поступово дівчина знаходить дедалі більше деталей про життя матері й розуміє неприємну річ: можливо, вона зовсім не так добре знала людину, з якою прожила багато років.

Що кажуть критики: Rotten Tomatoes дає 88% і відзначає швидкий темп і сучасний підхід до жанру, хоча визнає, що деякі повороти сюжету змушують трохи призупинити віру в реальність.

"Ілюзія безпеки"

Рік: 2023

Жанр: драма, трилер, детектив

IMDb: 6,4

"Ілюзія безпеки": дивитись трейлер

Сімейна поїздка у розкішний орендований будинок мала бути звичайним відпочинком. Але одного вечора приїжджають двоє незнайомців і повідомляють про масштабну кібератаку. Телефони перестають працювати, зв’язок зникає, а світ за вікном поступово починає розвалюватися.

Джулія Робертс, Ітан Гоук і Магершала Алі грають людей, які вимушені співіснувати, хоча довіряти одне одному зовсім не хочеться.

Що кажуть критики: Rotten Tomatoes дає 66% і називає її добре зіграним апокаліптичним трилером, який поступово затягує глядача, хоча й може здатися повільним. Metacritic дає 68 балів із 100: одні критики хвалили напругу та атмосферу, інші вважали сценарій надто перевантаженим і пасивним.

"Клієнт"

Рік: 2022

Жанр: кримінал, драма, детектив, трилер

IMDb: 6,4

"Клієнт": дивитись трейлер

Психотерапевтка Сюзанн приймає останнього клієнта за день і очікує звичайної консультації. Натомість перед нею опиняється серійний убивця Марк. Він ставить їй ультиматум: або вона його "вилікує", або стане наступною жертвою.

Що кажуть критики: Rotten Tomatoes особливо відзначали акторську гру Сіньє Егхольм Олсен та Антона Х’єле.

"Під замком"

Рік: 2025

Жанр: трилер, психологічний горор

IMDb: 5,7

"Під замком": дивитись трейлер

Едді – злодій, який помічає дорогий позашляховик і вирішує, що сьогодні йому нарешті пощастило. Він залазить усередину – і дуже швидко розуміє, що автомобіль не просто замкнувся. Його власник, Вільям, перетворив машину на справжню пастку.

Тепер Едді не може вибратися, а ззовні за ним спостерігає людина, яка вирішила самостійно вершити правосуддя.

Що кажуть критики: Rotten Tomatoes дає 45% і відзначає ефектне протистояння двох акторів, хоча вважає, що історія не завжди розуміє, куди їй рухатися. Metacritic ще суворіший – лише 45/100: частина критиків хвалить напругу й акторів, інші вважають сюжет недостатньо опрацьованим.

"Незабутні вихідні"

Рік: 2022

Жанр: психологічний трилер, детектив, кримінальна драма

IMDb: 5,7/10

"Незабутні вихідні": двитись трейлер

Бет вирушає до Хорватії на ідеальний жіночий вікенд разом із найкращою подругою Кейт. Море, сонце, красиві ресторани – загалом усе те, заради чого люди й їдуть у відпустку. Щоправда, наступного ранку Кейт зникає, а Бет раптом опиняється в ситуації, де їй уже треба не засмагати, а доводити власну невинуватість.

Далі починається класичний трилер: пошуки подруги, нові підозрювані, брехня, таємниці й дедалі більше деталей, які змушують Бет сумніватися буквально в усіх. І чим ближче вона до правди, тим сильніше розуміє, що зовсім не знала людей, які були поруч.

Що кажуть критики: вони зустріли фільм без особливого захвату. На Rotten Tomatoes лише 42% позитивних рецензій: оглядачі визнали стрічку достатньо легкою для вечірнього перегляду, але дорікнули передбачуваністю та слабкими сюжетними ходами.

А якщо сьогодні ви готові дивитись фільми до рання, то маємо для вас добірку фільмів, які тривають понад 3 години.