3 жутких триллера с интересным сюжетом, после которых вы не сможете заснуть
- Фильм "Компаньон" – фантастический триллер о группе друзей, которые сталкиваются с ужасными событиями во время отдыха.
- "Западня" – детективно-криминальный триллер об отце и дочери, которые попадают в ловушку во время концерта.
- "Мавританец" – биографический триллер о Мохаммеде Ульде Слахи, которого удерживают без обвинений, пока адвокаты не раскрывают правду.
Если вы не фанат романтических мелодрам или смешных комедий, то жанр триллера идеально подойдет вам для сегодняшнего вечера. Мы сделали для вас подборку жутких фильмов с интересным сюжетом.
Это ленты, после которых трудно заснуть, ведь эмоции просто переполняют. Выбирайте своего фаворита в материале Кино 24 и окунитесь в новую увлекательную историю.
Какие триллеры стоит посмотреть вечером?
"Компаньон"
Премьера фильма "Компаньон" состоялась 30 января 2025 года. Это фантастический триллер о выходных компании в отдаленном домике. Казалось бы, все прекрасно: долгожданный отдых на природе, полной изоляции. Однако в один момент все превращается в настоящий ужас. Игра на выживание начинается после того, когда выясняется, что один из них не тот, за кого себя выдавал раньше.
"Западня"
Детективно-криминальный триллер "Западня" вышел в украинских кинотеатрах 1 августа 2024 года. Лента об обмане, предательстве, конспирации и играх под прикрытием. Казалось бы, все в порядке: отец и дочь посещают концерт поп-певицы, на который давно мечтали попасть. Однако в ходе самого мероприятия понимают, что попали в ловушку. Они оказались в самом эпицентре события и стали заложниками обстоятельств, из которых очень трудно выбраться.
"Мавританец"
Высокорейтинговая лента "Мавританец" вышла в Украине 18 февраля 2021 года. Это биографический триллер на основе реальных событий.
По сюжету, власти США подозревают Мохаммеда Ульда Слахи в вербовке террористов во время атаки 11 сентября. Вследствие этого его отправляют в тюрьму. Ему не предъявили никаких официальных обвинений или права на адвоката, однако только через 6 лет он получает свою судебную защиту.
Его делом занимается Нэнси и ее помощница Тери. И именно благодаря их упорной работе развязывается потрясающая правда, которая доказывает, что когда человек руководствуется правдой, она способна преодолеть любые препятствия.