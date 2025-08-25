3 моторошні трилери з цікавим сюжетом, після яких ви не зможете заснути
- Фільм "Компаньйон" – фантастичний трилер про групу друзів, які стикаються з жахливими подіями під час відпочинку.
- "Западня" – детективно-кримінальний трилер про батька і доньку, які потрапляють у пастку під час концерту.
- "Мавританець" – біографічний трилер про Мохаммеда Ульда Слахі, якого утримують без звинувачень, поки адвокати не розкривають правду.
Якщо ви не фанат романтичних мелодрам чи смішних комедій, то жанр трилеру ідеально підійде вам для сьогоднішнього вечора. Ми зробили для вас підбірку моторошних фільмів з цікавим сюжетом.
Це стрічки, після яких важко заснути, адже емоції просто переповнюють. Обирайте свого фаворита в матеріалі Кіно 24 та пориньте в нову захопливу історію.
Які трилери варто подивитися ввечері?
"Компаньйон"
Прем'єра фільму "Компаньйон" відбулася 30 січня 2025 року. Це фантастичний трилер про вихідні компанії у віддаленому будиночку. Здавалося б, все прекрасно: довгоочікуваний відпочинок на природі, повній ізоляції. Однак в один момент все перетворюється на справжній жах. Гра на виживання починається після того, коли з'ясовується, що один із них не той, за кого себе видавав раніше.
"Компаньйон": дивіться онлайн трейлер фільму
"Западня"
Детективно-кримінальний трилер "Западня" вийшов в українських кінотеатрах 1 серпня 2024 року. Стрічка про обман, зраду, конспірацію та ігри під прикриттям. Здавалося б, все гаразд: батько і донька відвідують концерт попспівачки, на який давно мріяли потрапити. Однак в ході самого заходу розуміють, що потрапили в пастку. Вони опинилися в самому епіцентрі події та стали заручниками обставин, з яких дуже важко вибратися.
"Западня": дивіться онлайн трейлер фільму
"Мавританець"
Високорейтингова стрічка "Мавританець" вийшла в Україні 18 лютого 2021 року. Це біографічний трилер на основі реальних подій.
За сюжетом, влада США підозрює Мохаммеда Ульда Слахі у вербуванні терористів під час атаки 11 вересня. Внаслідок цього його відправляють до в'язниці. Йому не пред'явили жодних офіційних звинувачень чи права на адвоката, однак лише через 6 років він отримує свій судовий захист.
"Мавританець": дивіться онлайн трейлер фільму
Його справою займається Ненсі та її помічниця Тері. І саме завдяки їхній наполегливій роботі розв'язується приголомшлива правда, яка доводить, що коли людина керується правдою, вона здатна здолати будь-які перешкоди.