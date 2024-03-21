Кино 24 предлагает познакомиться с полнометражными работами турецкой киноиндустрии. Это 5 фильмов, которые стали одними из самых популярных, были отмечены кинопремиями и любовью зрителей.

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"Мой отец и мой сын"

Этот фильм 2005 года является одним из самых кассовых в истории турецкого кинематографа. Это интерпретация притчи о блудном сыне; щемящая драма об отношениях родителей и детей. Он рассказывает о юноше, по имени Садык, который покидает родную деревню и уезжает изучать журналистику в Стамбул.

Отец недоволен его выбором, а впоследствии даже отрекается от сына из-за группировки, в которую попадает парень. Садик теряет жену, сидит в тюрьме, его может ждать скорая смерть. На этом фоне он возвращается на отцовскую ферму. Лед между ними имеет шансы растаять – а помочь в этом может внук и сын.

Трейлер "Мой отец и мой сын": смотрите видео онлайн

"Любовь любит случайности"

Эта романтическая драма точно понравится тем, кто увлекается турецкими сериалами о любви. А еще является фанатом "Величественного века", ведь в фильме снялся Мехмет Гонсюр (известный по роли шахзаде Мустафы).

Фильм рассказывает драматическую историю любви о двух молодых людях, которые провели вместе детство, и внезапно встретились после многих лет разлуки. Однако парень очень болен и нуждается в пересадке сердца. Смогут ли они быть вместе – ответ будет ждать в конце.

Трейлер "Любовь любит случайности": смотрите видео онлайн

"Клуб неудачников"

Комедийная драма 2011 года рассказывает о двух друзьях, которые ведут на радио одноименную программу. Их шоу поднимает различные темы и цепляет многих слушателей.

Один из самых стильных турецких фильмов наполнен удачными шутками и хорошей музыкой на фоне размышлений об одиночестве, поиск себя и философию жизни.

Трейлер "Клуб неудачников": смотрите видео онлайн

"Однажды в Анатолии"

Криминальная драма вышла на экраны в 2011 году и получила Гран-при Каннского кинофестиваля. Лента покоряет не так сюжетными линиями и извилистой историей, как философией и простотой.

В центре фильма – жизнь людей в маленьком провинциальном городке. Его сравнивают с долгим путешествием по степи. Иногда ты видишь что-то новое за следующим холмом, а иногда каждая дорога напоминает предыдущую и бесконечно тянется к горизонту.

"Однажды в Анатолии": смотрите трейлер онлайн

"Визоленте"

Комедия-драма вышла в 2001 году. Действие происходит в 70-х годах в Восточной Анатолии, когда в маленькую деревню прибывает первый телевизор. Мэр запускает телевидение, назвав его Vizontele вместо Televizyon (по-турецки телевидение). Фильм показывает, как население реагирует на новое устройство и какие новости узнает.

"Визоленте": смотрите трейлер онлайн

Выбирайте тот фильм, который вам по душе больше всего, и айда знакомиться с полными метрами!