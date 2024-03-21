Кіно 24 пропонує познайомитися з повнометражними роботами турецької кіноіндустрії. Це 5 фільмів, які стали одними з найпопулярніших, були відзначені кінопреміями та любов'ю глядачів.

Цікаво Не лише про кохання: 3 турецьких серіали з небанальним сюжетом

"Мій батько і мій син"

Цей фільм 2005 року є одним з найкасовіших в історії турецького кінематографа. Це інтерпретація притчі про блудного сина; щемлива драма про стосунки батьків та дітей. Він розповідає про юнака, на ім'я Садик, який покидає рідне село і їде вивчати журналістику в Стамбул.

Батько незадоволений його вибором, а згодом навіть зрікається від сина через угруповання, в яке потрапляє хлопець. Садик втрачає дружину, сидить у в'язниці, його може чекати швидка смерть. На цьому тлі він повертається на батьківську ферму. Лід між ними має шанси розтанути – а допомогти у цьому може онук та син.

Трейлер "Мій батько і мій син": дивіться відео онлайн

"Кохання полюбляє випадковості"

Ця романтична драма точно сподобається тим, хто захоплюється турецькими серіалами про кохання. А ще є фанатом "Величного століття", адже у фільмі знявся Мехмет Ґонсюр (відомий за роллю шахзаде Мустафи).

Фільм розповідає драматичну історію кохання про двох молодих людей, які провели разом дитинство, і раптово зустрілись після років розлуки. Однак хлопець дуже хворий і потребує пересадки серця. Чи зможуть вони бути разом – відповідь чекатиме наприкінці.

Трейлер "Кохання полюбляє випадковості": дивіться відео онлайн

"Клуб невдах"

Комедійна драма 2011 року розповідає про двох друзів, які ведуть на радіо однойменну програму. Їхнє шоу підіймає різноманітні теми та чіпляє багатьох слухачів.

Один з найбільш стильних турецьких фільмів наповнений вдалими жартами і гарною музикою на тлі роздумів про самотність, пошук себе і філософію життя.

Трейлер "Клуб невдах": дивіться відео онлайн

"Одного разу в Анатолії"

Кримінальна драма вийшла на екрани у 2011 році та здобула Гран-прі Каннського кінофестивалю. Стрічка підкорює не так сюжетними лініями і звивистою історією, як філософією та простотою.

У центрі фільму – життя людей у маленькому провінційному містечку. Його порівнюють з довгою подорожжю по степу. Іноді ти бачиш щось нове за наступним пагорбом, а іноді кожна дорога нагадує попередню і нескінченно тягнеться до горизонту.

"Одного разу в Анатолії": дивіться трейлер онлайн

"Візоленте"

Комедія-драма вийшла у 2001 році. Дія відбувається у 70-х роках у Східній Анатолії, коли у маленьке село прибуває перший телевізор. Мер запускає телебачення, назвавши його Vizontele замість Televizyon (по-турецьки телебачення). Фільм показує, як населення реагує на новий пристрій та які новини дізнається.

"Візоленте": дивіться трейлер онлайн

Обирайте той фільм, який вам до душі найбільше, та гайда знайомитися з повними метрами!