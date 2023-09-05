24 Канал подготовил подборку из 5 увлекательных турецких сериалов, которые вам точно следует просмотреть. Они помогут отвлечься от повседневных забот, подарят приятные и трогательные эмоции.

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"Семья"

Год: 2023

Жанр: мелодрама, драма, криминал

Возраст: 16+

Девин – психологиня, которая всего достигла сама, заботится о своей сестре. Аслан – наследник влиятельного клана с незаконной деятельностью. Они встречаются случайно во время поездки и Дэвин решает помочь Аслану разобраться в семейных конфликтах. Между ними возникает симпатия, однако влиятельным родственникам мужчины не нравится этот роман, и они пытаются разрушить отношения.

"Семья": смотрите онлайн трейлер сериала

"Зимородок"

Год: 2022 – 2023

Жанр: драма, мелодрама

Возраст: 16+

Ферит привык жить в роскоши, ведь сын олигарха. Он всегда с легкостью тратил деньги и не думал о будущем. Однажды в дом парня с обыском пришли правоохранители. Тогда родители решили женить парня на добродетельной девушке – Сейран, надеясь, что этот брак изменит его. Но жених и невеста узнали о планах родителей и договорились сделать что угодно, чтобы эта свадьба не состоялась.

"Зимородок": смотрите онлайн трейлер сериала

"Услышь меня"

Год: 2022

Жанр: драма, мелодрама

Возраст: 18+

События этого сериала разворачиваются в престижном учебном заведении, хозяева которого являются представителями "золотой молодежи", а остальные ученики вынуждены приспосабливаться к их правилам. Однажды туда приходит учиться девушка из бедной семьи – Эким. Она попала именно в это заведение не случайного – стремится найти виновника аварии, в которой пострадала ее лучшая подруга. Однако все оказалось гораздо сложнее, ведь ученица должна выжить в этом мире, где все решают деньги.

"Услышь меня": смотрите онлайн трейлер сериала

"Поворот судьбы"

Год: 2021

Жанр: драма, комедия

Возраст: без ограничений

В этом сериале рассказывается история девушки Ады, которая убеждена, что первая любовь должна быть незабываемой. И все так и происходит – она выходит замуж за албанца Рюзгара, которому нужно только одно – турецкое гражданство. После свадьбы Рюзгар начинает предавать Аду, о чем она в конце концов узнает и решает пойти на работу в компанию, где работает муж. Там девушка встречает школьного друга Бора, очень изменившегося со времени их последней встречи, ставшего настоящим красавцем.

"Поворот судьбы": смотрите онлайн трейлер сериала

"Постучись в мою дверь"

Год: 2020 – 2021

Жанр: мелодрама, комедия

Возраст: 16+

Еда – молодая флористка, которая получает желаемую стипендию и получает престижное образование. Однако в один момент финансирование обучения прекращается. Как выяснилось, все из-за финансовых проблем в компании одного из самых известных архитекторов – Серкана, который и являлся спонсором обучения. Мужчина готов вернуть стипендию лучшей студентке, но с определенными условиями.

"Постучись в мою дверь": смотрите онлайн трейлер сериала