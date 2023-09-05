24 Канал підготував добірку з 5 захопливих турецьких серіалів, які вам точно варто переглянути. Вони допоможуть відволіктися від повсякденних турбот, подарують приємні та зворушливі емоції.

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"Сім'я"

Рік: 2023

Жанр: мелодрама, драма, кримінал

Вік: 16+

Девін – психологиня, яка всього досягла сама, дбає про свою сестру. Аслан – спадкоємець впливового клану з незаконною діяльністю. Вони зустрічаються випадково під час подорожі й Девін вирішує допомогти Аслану розібратися у сімейних конфліктах. Між ними виникає симпатія, однак впливовим родичам чоловіка не подобається цей роман і вони намагаються зруйнувати стосунки.

"Сім'я": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Зимородок"

Рік: 2022 – 2023

Жанр: драма, мелодрама

Вік: 16+

Феріт звик жити в розкоші, адже є сином олігарха. Він завжди з легкістю витрачав кошти й не думав про майбутнє. Одного дня до будинку хлопця з обшуком прийшли правоохоронці. Тоді батьки вирішили одружити хлопця з доброчесною дівчиною – Сейран, сподіваючись, що цей шлюб змінить його. Та наречені дізналися про плани батьків й домовилися зробити будь-що, щоб це весілля не відбулося.

"Зимородок": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Почуй мене"

Рік: 2022

Жанр: драма, мелодрама

Вік: 18+

Події цього серіалу розгортаються в престижному навчальному закладі, господарі якого є представниками "золотої молоді", а решта учнів змушені пристосовуватися під їхні правила. Одного разу туди приходить навчатися дівчина з бідної родини – Екім. Вона потрапила саме у цей заклад не випадкового – прагне знайти винуватця аварії, в якій постраждала її найкраща подруга. Однак все виявилося набагато складніше, адже учениця має вижити у цьому світі, де все вирішують гроші.

"Почуй мене": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Поворот долі"

Рік: 2021

Жанр: драма, комедія

Вік: без обмежень

У цьому серіалі розповідається історія дівчини Ади, яка переконана, що перше кохання має бути незабутнім. І все так і стається – вона виходить заміж за албанця Рюзгара, якому треба лише одне – турецьке громадянство. Після весілля Рюзгар починає зраджувати Аду, про що вона врешті-решт дізнається й вирішує піти на роботу в компанію, де працює чоловік. Там дівчина зустрічає шкільного друга Бора, який дуже змінився з часу їхньої останньої зустрічі, став справжнім красенем.

"Поворот долі": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Постукай у мої двері"

Рік: 2020 – 2021

Жанр: мелодрама, комедія

Вік: 16+

Еда – молода флористка, яка отримує бажану стипендію та здобуває престижну освіту. Однак в один момент фінансування навчання припиняється. Як з'ясувалося, все через фінансові проблеми в компанії одного з найвідоміших архітекторів – Серкана, який і був спонсором навчання. Чоловік готовий повернути стипендію найкращій студентці, але з певними умовами.

"Постукай у мої двері": дивіться онлайн трейлер серіалу