Среди них есть захватывающие боевики, напряженные детективы, психологические триллеры, глубокие драмы и многие другие жанры. Поэтому каждый зритель сможет найти историю по душе, независимо от своих предпочтений. В новой подборке 24 Канала мы собрали турецкие сериалы, которые точно заслуживают вашего внимания.

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Какие турецкие сериалы посмотреть на выходных?

"Другая я" – премьера этой турецкой мелодрамы состоялась в июле 2022 года. Сериал насчитывает три сезона и рассказывает историю трех подруг, которые сталкиваются с болезненными тайнами прошлого своих семей и пытаются найти путь к исцелению. Эта проникновенная история уже завоевала симпатии многих зрителей, так что вполне может понравиться и вам.

"Другая я": смотрите онлайн трейлер сериала

"Мечта Эшрефа" – этот турецкий сериал выходил с 2025 по 2026 год. Он сочетает в себе элементы боевика, криминала, драмы и детектива, поэтому непременно заинтересует поклонников напряженных сюжетов. Сериал состоит из двух сезонов и рассказывает увлекательную историю о запретной любви и путешествиях во времени, которая держит в напряжении до последнего эпизода.

"Мечта Эшрефа": смотрите онлайн трейлер сериала

"Это море переполнится" – премьера этого драматического сериала состоялась в 2025 году. В центре сюжета – две враждующие семьи, чьи судьбы неожиданно переплетаются. Любовь и ненависть, семейные тайны и непростые жизненные испытания заставляют героев делать сложный выбор и переосмысливать собственные ценности.

"Это море переполнится": смотрите онлайн трейлер сериала

"Под землей" – этот боевик вышел на экраны 28 января 2026 года. Сериал насчитывает два сезона и 18 эпизодов и рассказывает напряжённую историю о мести, верности, справедливости и борьбе за правду.

"Под землей": смотрите онлайн трейлер сериала

Выберите сериал по своему вкусу и погрузитесь в мир восточных турецких страстей.