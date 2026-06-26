Серед них є захопливі бойовики, напружені детективи, психологічні трилери, глибокі драми та багато інших жанрів. Тож кожен глядач зможе знайти історію до душі, незалежно від своїх уподобань. У новій добірці 24 Каналу ми зібрали турецькі серіали, які точно варті вашої уваги.

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Які турецькі серіали подивитись на вихідних?

"Інша я" – прем'єра цієї турецької мелодрами відбулася у липні 2022 року. Серіал налічує три сезони та розповідає історію трьох подруг, які стикаються з болючими таємницями минулого своїх родин і намагаються знайти шлях до зцілення. Ця прониклива історія вже завоювала прихильність багатьох глядачів, тож цілком може сподобатися й вам.

"Інша я": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Ешрефова мрія" – цей турецький серіал виходив з 2025 до 2026 року. Він поєднує в собі елементи бойовика, криміналу, драми та детективу, тому неодмінно зацікавить шанувальників напружених сюжетів. Серіал налічує два сезони та розповідає захопливу історію про заборонене кохання і подорожі в часі, яка тримає в напрузі до останнього епізоду.

"Ешрефова мрія": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Це море переповниться" – прем'єра цього драматичного серіалу відбулася у 2025 році. У центрі сюжету – дві ворогуючі родини, чиї долі несподівано переплітаються. Любов і ненависть, сімейні таємниці та непрості життєві випробування змушують героїв робити непростий вибір і переосмислювати власні цінності.

"Це море переповниться": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Під землею" – цей бойовик вийшов на екрани 28 січня 2026 року. Серіал налічує два сезони та 18 епізодів і розповідає напружену історію про помсту, вірність, справедливість і боротьбу за правду.

"Під землею": дивіться онлайн трейлер серіалу

Обирайте стрічку для себе та зануртесь у світ східних турецьких пристрастей.