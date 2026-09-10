Турецкая любовь без тормозов: 3 сериала, которые стоит посмотреть вечером
В турецких сериалах любовь – это вообще отдельный вид спорта. Герои могут влюбиться с первого взгляда, но еще 40 серий будут выяснять, кто кому солгал, кто у кого в прошлом был и почему их отношениям снова кто-то мешает.
Если вы готовы к красивым героям, драматическим взглядам и любви, которая никогда не бывает простой, вот турецкие сериалы, которые собрал 24 Канал и которые стоит добавить в список.
"Любовь напрокат"
Жанр: комедия, мелодрама
IMDb: 7,2
Дефне оказывается в сложной ситуации из-за долгов брата. Ей предлагают сделку: она должна влюбить в себя богатого дизайнера обуви Омера и выйти за него замуж. План, конечно, гениальный – ровно до того момента, когда чувства становятся настоящими.
"Любовь напрокат": смотреть трейлер
"Одичавший"
Жанр: драма, мелодрама
IMDb: 6,8
Яман в детстве оказался на улице и вырос вместе с друзьями, научившись выживать без семьи и нормальной жизни. Спустя годы судьба сводит его с прошлым, а вместе с ним возвращаются семейные тайны, старые травмы и, конечно, любовь.
"Одичавший": смотреть трейлер
"Ранняя пташка"
Жанр: комедия, мелодрама
IMDb: 7,3
Санем мечтает стать писательницей, но вместо творческой карьеры вынуждена работать в рекламном агентстве. Там она знакомится с фотографом Джаном Дивитом, который возвращается в Стамбул, чтобы помочь семейному бизнесу.
"Ранняя птичка": смотреть трейлер
Турецких сериалов много не бывает. Продолжаем и дальше уже с новой подборкой сериалов на вечер.