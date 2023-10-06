Немалая часть популярных турецких сериалов переведена на украинский довольно качественно и точно, пишет 24 Канал. Такая озвучка точно не оставит никого равнодушным, а сериал на украинском языке захватит ваше внимание с первых минут.

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Турецкие сериалы пользуются высоким спросом во всем мире. Это прекрасная возможность для зрителя столкнуться с культурой Турции, увидеть не только их культуру и традиции, но и насладиться невероятными видами, темпераментом народа и, конечно, красивыми актерами, которые влюбляют в себя с первого взгляда.

Качественные и зрелищные фильмы заставляют зрителя забыть обо всем на свете и затаить дыхание в ожидании новых поворотов сюжета. Пережить настоящие приключения можно и с Favbet. Этот сервис для игр и ставки на спорт сделает ваш день зрелищным и поможет ощутить незабываемые эмоции и впечатления от игры.

Редакция 24 Канала выбрала лучшие турецкие сериалы с качественной озвучкой, которые вы можете начинать смотреть уже сегодня.

"Величный век. Роксолана"

Этот знаменитый сериал знает каждый украинец. Остросюжетный сериал в жанре исторической драмы переносит нас во время Османской империи в период правления султана Сулеймана Величного и его отношениях с молодой девушкой Роксоланой, попавшей в плен к туркам и впоследствии ставшей супругой султана.



Кадр из сериала "Великий век. Роксолана" / Фото Pinterest

"Постукай в мою дверь"

Романтический сериал также влюбил в себя немало украинцев. Цветочница Эда учится на ландшафтного архитектора и вскоре должна поехать на стажировку в Италию, где живет ее парень Дженк. Впрочем, она неожиданно теряет степендию архитектурного бюро, владельцем которого является Серкан Болат. На выпускном девушка в порыве гнева жалуется Серкану, впрочем, он предлагает девушке определенный договор. Если Эда притворится 2 месяца, что она его девушка, то он полностью оплатит ей поездку в Италию.



Кадр из сериала "Постукай в мою дверь" / Фото Pinterest

"Сила"

Девушка Сила родилась в бедной семье, а ее родители ради лучшего будущего дочери отдают ее в 3-летнем возрасте в богатую семью, проживающую в Стамбуле. Сила получила хорошее образование и жила счастливую жизнь до определенного момента. Ее родной брат влюбился и украл дочь одного из самых богатых людей в городе, откуда она родом. В ответ семья этой девушки требует, чтобы родители Силы отдали ее замуж за одного из их сыновей.

Родителям приходится обманом вернуть свою дочь Силу в родной город для того, чтобы выдать девушку замуж даже не получив ее согласия. Но все оборачивается иначе, и девушка обретает свою настоящую любовь.



Кадр из сериала "Сила" / Фото Pinterest