От агента Купера до Орсона Годжа: как сейчас выглядит звезда "Твин Пикс" Кайл Маклаклен

Черный костюм, чашка кофе и лицо человека, который только что увидел в лесу нечто очень странное, – именно таким Кайла Маклаклана запомнили миллионы зрителей сериала "Твин Пикс". Другое поколение знает его как Орсона Годжа из "Отчаянных домохозяек", где герой поначалу казался почти идеальным мужчиной. Что, учитывая правила Вистерия-Лейн, уже должно было насторожить.

Как сообщает 24 Канал, сегодня актеру 67 лет, он продолжает сниматься, появляться на светских мероприятиях и явно не собирается превращать свою карьеру в музей Дэвида Линча. В сентябре 2026 года Маклаклен также выпустил мемуары "Fictional Selves", в которых вспоминает о более чем 40 годах работы в Голливуде.

Как выглядит Кайл Маклаклен сейчас

Узнать агента Купера до сих пор можно практически сразу. Правда, темные волосы сменились серебристо-седыми, в повседневной жизни актер часто носит очки, а вместо юного агента ФБР мы теперь видим элегантного голливудского джентльмена.

От "Твин Пикс" до "Вистерия-Лейн"

Настоящей звездой Макклаклана сделал Дэвид Линч. Сначала актер сыграл Пола Атрида в его "Дюне" 1984 года, затем появился в "Синем бархате", а в 1990-м получил роль, которая приклеилась к нему на целое десятилетие, – спецагента Дейла Купера в "Твин Пикс".

Премьеру двухчасового пилотного эпизода тогда посмотрели около 35 миллионов американцев, а Купер с его любовью к кофе и вишневому пирогу стал одним из самых известных телевизионных персонажей 1990-х. Маклаклен вернулся к этой роли и в сериале "Твин Пикс: Возвращение" в 2017 году.

Зрители "Отчаянных домохозяек" знают актера совсем по-другому. Он сыграл Орсона Годжа, мужа Бри Ван де Камп в исполнении Марсии Кросс. Герой прошел типичный путь жителя Вистерия-Лейн: сначала загадочный стоматолог, затем мужчина со все большим количеством секретов, проблем и весьма сомнительных решений. Entertainment Weekly и сегодня упоминает Орсона среди самых запоминающихся персонажей сериала.

Чем занимается сейчас

Маклаклен не исчез из кино и сериалов. В последние годы новое поколение зрителей увидело его в "Фолауте", где он сыграл Хенка Маклина. Он также активно ведет социальные сети, занимается собственным винным брендом Pursued by Bear и работает над подкастами.

А осенью 2026 года актер отправился в тур с мемуарами "Fictional Selves". В книге он без особой церемонии вспоминает и большие победы, и провалы – от "Дюны" и "Твин Пикс" до печально известных "Шоугьолз".

Ранее мы уже рассказывали как сейчас выглядит его напарница по культовому сериалу.