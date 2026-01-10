Если вы еще до сих пор не смотрели этот фильм, то советуем исправить это этих холодных выходных. "Ты – космос" отныне есть на стриминговой платформе Sweet TV, пишет 24 Канал.

Тоже интересно Пока дома нет света: что нового посмотреть в украинских кинотеатрах

Где смотреть "Ты – космос" онлайн?

Некоторые украинцы в соцсетях рассказывали, что ходили на фильм в кинотеатры по несколько раз и обязательно вернутся к просмотру, когда лента выйдет онлайн. "Ты – космос" имеет огромные успехи и собрал в прокате почти 50 миллионов гривен.

По сюжету, космический дальнобойщик Андрей летит на космическом грузовом судне, когда Земля взрывается и он остается единственным человеком во Вселенной. Неожиданно на связь с ним выходит француженка Катрин. Рискуя собственной жизнью, Андрей отправляется ей на помощь.

"Ты – космос": смотрите онлайн трейлер фильма

Какие еще новые украинские фильмы доступны онлайн?

  • Украинцы все чаще смотрят отечественные фильмы на платформе Netflix на платформе Netflix. Одним из самых популярных сейчас является праздничная комедия "Поезд к Рождеству". По сюжету, люди из разных сфер деятельности оказываются в одном поезде накануне Сочельника. События складываются так, что все они становятся одной большой семьей.

  • Также на Netflix сейчас популярная комедия "Родительское собрание", премьера которой состоялась осенью 2025 года. По сюжету, ученик, который постоянно прогуливает школу, становится президентом. Это становится причиной родительского собрания, которое перерастает в комические споры и раскрытие семейных тайн.

  • Еще на Netflix можно посмотреть "Антарктиду" Антона Птушкина. Это документальный фильм, посвященный жизни и работе участников 30-й Украинской антарктической экспедиции на станции "Академик Вернадский".