Если вы еще до сих пор не смотрели этот фильм, то советуем исправить это этих холодных выходных. "Ты – космос" отныне есть на стриминговой платформе Sweet TV, пишет 24 Канал.

Тоже интересно Пока дома нет света: что нового посмотреть в украинских кинотеатрах

Где смотреть "Ты – космос" онлайн?

Некоторые украинцы в соцсетях рассказывали, что ходили на фильм в кинотеатры по несколько раз и обязательно вернутся к просмотру, когда лента выйдет онлайн. "Ты – космос" имеет огромные успехи и собрал в прокате почти 50 миллионов гривен.

По сюжету, космический дальнобойщик Андрей летит на космическом грузовом судне, когда Земля взрывается и он остается единственным человеком во Вселенной. Неожиданно на связь с ним выходит француженка Катрин. Рискуя собственной жизнью, Андрей отправляется ей на помощь.

"Ты – космос": смотрите онлайн трейлер фильма

Какие еще новые украинские фильмы доступны онлайн?