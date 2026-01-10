Якщо ви ще досі не дивились цей фільм, то радимо виправити це цих холодних вихідних. "Ти – космос" відтепер є на стримінговій платформі Sweet TV, пише 24 Канал.
Де дивитися "Ти – космос" онлайн?
Деякі українці в соцмережах розповідали, що ходили на фільм у кінотеатри по декілька разів й обов'язково повернуться до перегляду, коли стрічка вийде онлайн. "Ти – космос" має шалені успіхи й зібрав у прокаті майже 50 мільйонів гривень.
За сюжетом, космічний далекобійник Андрій летить на космічному вантажному судні, коли Земля вибухає і він залишається єдиною людиною у Всесвіті. Несподівано на зв'язок з ним виходить француженка Катрін. Ризикуючи власним життям, Андрій вирушає їй на допомогу.
"Ти – космос": дивіться онлайн трейлер фільму
Які ще нові українські фільми доступні онлайн?
Українці все частіше дивляться вітчизняні фільми на платформі Netflix. Одним з найпопулярніших зараз є святкова комедія "Потяг до Різдва". За сюжетом, люди з різних сфер діяльності опиняються в одному потязі напередодні Святвечора. Події складаються так, що всі вони стають однією великою сім'єю.
Також на Netflix зараз популярна комедія "Батьківські збори", прем'єра якої відбулася восени 2025 року. За сюжетом, учень, який постійно прогулює школу, стає президентом. Це стає причиною батьківських зборів, які переростають у комічні суперечки та розкриття сімейних таємниць.
Ще на Netflix можна подивитися "Антарктиду" Антона Птушкіна. Це документальний фільм, присвячений життю та роботі учасників 30-ї Української антарктичної експедиції на станції "Академік Вернадський".