Фильм "Ты –космос", о котором гудела сеть, вышел онлайн: где смотреть ленту
- Фильм "Ты – космос" Павла Острикова, который собрал почти 50 миллионов гривен в прокате, теперь доступен для просмотра онлайн на платформе Sweet TV.
Фильм Павла Острикова "Ты –космос" стал одним из самых обсуждаемых украинских фильмов 2025 года. В кинотеатрах его посмотрели более 200 тысяч зрителей, а теперь лента доступна к просмотру онлайн.
Если вы еще до сих пор не смотрели этот фильм, то советуем исправить это этих холодных выходных. "Ты – космос" отныне есть на стриминговой платформе Sweet TV, пишет 24 Канал.
Тоже интересно Пока дома нет света: что нового посмотреть в украинских кинотеатрах
Где смотреть "Ты – космос" онлайн?
Некоторые украинцы в соцсетях рассказывали, что ходили на фильм в кинотеатры по несколько раз и обязательно вернутся к просмотру, когда лента выйдет онлайн. "Ты – космос" имеет огромные успехи и собрал в прокате почти 50 миллионов гривен.
По сюжету, космический дальнобойщик Андрей летит на космическом грузовом судне, когда Земля взрывается и он остается единственным человеком во Вселенной. Неожиданно на связь с ним выходит француженка Катрин. Рискуя собственной жизнью, Андрей отправляется ей на помощь.
"Ты – космос": смотрите онлайн трейлер фильма
Какие еще новые украинские фильмы доступны онлайн?
Украинцы все чаще смотрят отечественные фильмы на платформе Netflix на платформе Netflix. Одним из самых популярных сейчас является праздничная комедия "Поезд к Рождеству". По сюжету, люди из разных сфер деятельности оказываются в одном поезде накануне Сочельника. События складываются так, что все они становятся одной большой семьей.
Также на Netflix сейчас популярная комедия "Родительское собрание", премьера которой состоялась осенью 2025 года. По сюжету, ученик, который постоянно прогуливает школу, становится президентом. Это становится причиной родительского собрания, которое перерастает в комические споры и раскрытие семейных тайн.
Еще на Netflix можно посмотреть "Антарктиду" Антона Птушкина. Это документальный фильм, посвященный жизни и работе участников 30-й Украинской антарктической экспедиции на станции "Академик Вернадский".