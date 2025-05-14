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Мюзикл "Ты [Романтика] в кино" выходит онлайн: что известно

Во время кинотеатрального проката фильм собрал более 2,6 миллиона гривен в первый уикенд и привлек внимание почти 15 000 зрителей. С оригинальным театральным представлением коллектив гастролировал в течение 2024 года. За это время постановку увидело более 60 тысяч зрителей.

Мы с самого начала знали, что "Ты [Романтика]" должен жить дольше проката. Диджитальная премьера – это способ достучаться до тех, кто не имел возможности попасть в кино: к людям на деоккупированных территориях, к военным, ко всем, кто сейчас далеко от больших экранов, но так же нуждается в прикосновении к культуре. Мы благодарны MEGOGO за партнерство – это шаг к более широкому присутствию украинского искусства там, где оно больше всего нужно,

– отмечают в Творческом объединении МУР.

"МУР. Ты [Романтика] в кино": смотрите онлайн трейлер фильма

Кстати, мы взяли интервью у Александра Хоменко – лидера проекта МУР. Читайте откровенный разговор по ссылке.

Что известно о фильме "МУР. Ты [Романтика] в кино"

Фильм "МУР. Ты [Романтика] в кино" – это экранизация одноименной рэп-оперы группы МУР, которая рассказывает о судьбах поэтов Расстрелянного возрождения, в частности Павла Тычины, Николая Хвылевого, Владимира Сосюры и других.

Лента была снята за три дня с помощью 12 камер, что позволило сохранить театральную атмосферу и передать эмоции актеров в кинематографическом формате.